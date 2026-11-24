Губернатор Свердловской области Денис Паслер переизбран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Такое решение по итогам тайного голосования приняли делегаты конференции, которая прошла во вторник в Екатеринбурге. Денис Паслер получил 188 голосов, заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Высокинский — 2 голоса.

Глава региона поблагодарил однопартийцев за успешные результаты на выборах в Заксобрание, прошедших в сентябре.

«Верю, что при такой же слаженной консолидированной работе и таком же внимательном отношении к жителям, решении задач, которые перед нами ставят, мы способны и дальше так же уверенно побеждать на выборах», — сказал Денис Паслер.

Кроме того, делегаты конференции избрали политсовет регионального отделения партии. Подробнее — скоро в «ОГ».

Ранее «Областная газета» писала о том, что «Единая Россия» и свердловский фонд «Ветераны СВО и КТО» передали партию спецтехники на передовую