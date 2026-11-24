В Свердловской области подвели первые итоги работы Центра медицины здорового долголетия, открытого на базе Свердловской областной больницы №2. Центр стал пилотной площадкой региона по внедрению проактивного подхода к профилактике старения: врачи помогают пациентам не когда этот процесс уже идет, а на стадии выявления «предрисков». Работа свердловских медиков высоко оценена на федеральном уровне.

Первым делом пациенты центра проходят небольшие собеседования: рассказывают про образ жизни, питание, сон, физическую активность, стресс и социальную вовлеченность. Врачи проверяют баланс, гибкость и силу кистевого захвата, проводят сосудистую диагностику, оценивают когнитивные функции. На основе этих данных по трем методикам рассчитывается биологический возраст – интегральный показатель темпа старения организма.

Обследования показали тревожную тенденцию – у большинства пациентов возраст сосудов выше паспортного, хотя в среднем биологический возраст свердловчан оказался на 4 года меньше реального. Подтвердилась связь питания с темпом старения: при правильном и сбалансированном питании биовозраст пациентов ниже фактического на 5,7 года, а вот у тех, кто не следит за тем, что ест, – всего на 2,1 года.

И это не все. Главный врач СОБ №2 Евгения Рябко рассказала, что совсем недавно к списку общих вопросов в анкете добавился раздел по посещению культурных мероприятий. Доказано, что вовлечение в культурную жизнь развивает нейрокогнитивные связи и снижает психоэмоциональное напряжение, что фактически продлевает молодость.

Напомним, в открытии центра приняли участие заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которые высоко оценили работу свердловских врачей.

Подробнее о работе Центра — в ближайших номерах «ОГ».

Ранее «Областная газета» писала о том, что в селе Глинском Свердловской области после капитального ремонта открыли больницу.