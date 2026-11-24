Президент России Владимир Путин подписал Указ о ротации в Совете при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В составе структуры продолжит работу уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

В обновленный состав Совета вошли:

— академик РАН, директор Медико-генетического научного центра им. Бочкова, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев,

— директор и главврач Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров,

— журналист, телеведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен),

— первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига» Анна Данилова.

Указом президента из СПЧ исключены Ян Власов, Максим Замшев, Владимир Ряховский и Александр Сокуров.

Ранее «Областная газета» писала, что Владимир Путин присвоил уральцам почетные звания и наградил медалями.