В основе разработки – алгоритмы компьютерного зрения и массивная база данных по горнорудным работам. Программу опробовали и утвердили на предприятии Свердловской области – тестирование помогло снизить издержки на 5-10%. Приложение презентовали и на ведущих IT-конференциях в США и Китае, в планах научной группы – запатентовать разработку и проверить ее на разных производственных этапах горнодобывающих, металлургических компаний и горно-обогатительных фабрик, сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Компаниям хотелось бы простое и понятное мобильное приложение, которое может установить машинист или технолог, то если люди, которые постоянно находятся «в полях» и которые всегда могут зафиксировать необходимые показатели руды: размер, распределение и пр. Чтобы своевременно можно было бы скорректировать технологию взрыва, прогнозы и распределить ресурсы. Мы такое приложение и разработали», – рассказывает соавтор работы, доцент центра «Искусственный интеллект» УрФУ Михаил Ронкин.

Приложение с высокой точностью и скоростью определяет гранулометрический состав – одну из самых важных характеристик в горных работах. Этот показатель влияет на экономическую эффективность и безопасность на всех этапах: от взрыва в карьере до продажи готового сырья. Оптимизация этих работ поможет во время бурения получать нужный размер материалов – не пыль и не глыбы, а значит, снизить затраты в рудоподготовке и повысить эффективность обогащения.

«Геолог фотографирует горную породу или руду на карьере, и наше мобильное приложение в пикселях определяет гранулометрический состав – процентное или долевое распределение руды разного размера в грунте, а затем сопоставляет его с эталонами. Сейчас размер руды определяют двумя способами: либо практически вручную, либо с использованием весьма дорогого оборудования, которое, как правило, закупают в небольшом количестве. И сегодня на анализ и обработку данных требуется от нескольких часов до несколько дней. А приложению на определение нужно меньше трех минут, при этом нет необходимости в высокопроизводительных устройствах или особых требований к оператору», – объясняет принцип работы приложения Михаил Ронкин.

Работу приложения проверили в том числе на Баженовском месторождении – одном из самых крупных в мире карьеров. Сейчас специалисты хотят доработать программу с учетом разных этапов горных работ: не только буровзрывных на развалах, но и на обогатительных комбинатах и других этапах. Для этого нейросеть обучили на большом объеме реальных данных и метрик. Следующим этапом должны стать внедрение проекта на промышленные предприятия и проработка конкретных производственных запросов.

Ранее «Областная газета» писала, что в 2027 году в свердловских вузах могут появиться аудитории, защищенные от проникновения сотовой связи.