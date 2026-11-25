Банк России опубликовал проект нового указания по расчету страховых тарифов ОСАГО. Впервые регулятор предложил практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее на уровне 1 рубля для всех транспортных средств и водителей. Однако верхний предел, наоборот, увеличится – например, для обычных автовладельцев на 20%. Это позволит страховщикам повысить тариф для водителей с высокими рисками, считают эксперты. Кроме того, для ряда городов изменится коэффициент территорий (КТ) – в Свердловской области это Екатеринбург и Полевской. Подробнее о планируемых нововведениях – в материале «ОГ».

ЦБ объясняет снижение границы нижнего коридора заботой об аккуратных автовладельцах, на долю которых сейчас приходится более 79% от всех продаж годовых страховок. Для них появляется потенциал снижения стоимости полисов.

«Это позволит сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат», – объясняют в ЦБ. За 9 месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла уже почти на 11%, до 128 тыс. рублей, а в результате совершенствования правил определения стоимости ремонта она увеличится еще на 10%.

«Новое расширение [тарифного коридора] сохранит и даже усилит конкуренцию между страховщиками за безаварийных клиентов с хорошей страховой историей и минимальным риском, которых подавляющее большинство, для таких автовладельцев возможности получить пониженный тариф расширяются», – говорится в комментарии Российского союза автостраховщиков (РСА).

В организации подчеркивают, что новшество – очередной шаг для еще большей индивидуализации страховых тарифов по ОСАГО. То есть для одних автовладельцев стоимость полиса может снизиться, для других – наоборот. Проект указания Банка России предусматривает и увеличение верхней границы базового тарифа. В частности, для легковых автомобилей граждан, мотоциклов, тракторов и спецтехники – на 20%, для легковых автомобилей юридических лиц, а также для автобусов (кроме регулярных перевозок), такси и грузовиков – на 35%, для трамваев, троллейбусов и автобусов, которые используются для регулярных перевозок, – на 6,6%.

Увеличение верхних границ коридора позволит страховщикам повысить тариф для автовладельцев с высокими рисками, указывают в Российском союзе автостраховщиков.

Изменения для автовладельцев в регионах

Другие важные изменения в новом проекте касаются коэффициента территорий – одной из составляющих при расчете стоимости полиса.

Сейчас предусматриваются только два варианта КТ для одной и той же территории: отдельный – для тракторов и спецтехники и отдельный – для всех остальных категорий транспортных средств. Теперь предлагается установить три варианта: один – для легковых автомобилей физлиц, мотоциклов, трамваев, троллейбусов и автобусов, используемых для регулярных перевозок, второй – для тракторов и спецтехники, третий – для легковых автомобилей юридических лиц, автобусов, не используемых в регулярных перевозках, и грузовиков.

«В отличие от машин обычных автовладельцев, транспорт юридических лиц в половине случаев попадает в аварии не по месту регистрации компании. Предлагается ввести для него отдельный КТ», – пояснили в ЦБ.

Регулятор также предлагает снизить коэффициент для обычных водителей в 32 городах России, где сокращается убыточность по ОСАГО, и, напротив, повысить для 39 территорий, где фиксируется ее высокий уровень.

Согласно проекту, в двух городах Свердловской области, Екатеринбурге и Полевском, коэффициент для легковых автомобилей физлиц несколько понизится: с 1,64 до 1,55 и с 1,14 до 1,10 соответственно. Для остальных населенных пунктов этот показатель не изменится.

• Асбест, Ревда – 1,08

• Берёзовский, Верхняя Пышма, Первоуральск – 1,24

• Верхняя Салда – 1,06

• Екатеринбург – 1,55

• Новоуральск – 1,14

• Полевской – 1,10

• Прочие города и населенные пункты – 1,00

С коэффициентами территории для всех регионов и всех категорий транспортных средств можно ознакомиться на сайте Банка России.

«Значения КТ традиционно для каких-то территорий понизились, а для каких-то – выросли. Банк России периодически корректирует значения на основе анализа статистических данных по договорам ОСАГО и корректирует КТ в ту или иную сторону. Точечные повышения КТ отражают высокую убыточность отдельных территорий и помогут справиться с этой проблемой», – отметили в РСА.

Банк России принимает замечания и предложения к проекту изменений. Их можно направлять до 29 ноября включительно.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские автовладельцы стали чаще выбирать краткосрочные полисы ОСАГО.