В Екатеринбург пришла настоящая зима! За ночь 26 ноября выпало 13 мм снега. Это 40% от месячной нормы осадков, сообщили «ОГ» в Уральском гидрометцентре.

Мощный снегопад, обрушившийся на уральскую столицу, уже сформировал сугробы высотой 17 сантиметров. Непогода затронула и другие территории региона: сильный снег прошел в ряде южных районов Свердловской области, а на востоке осадки выпали в виде снега с дождем.

Причиной резкого ухудшения погоды стал активный атмосферный вихрь, который продолжает движение вглубь региона.

«Циклон будет подниматься с территории Челябинской на Свердловскую область, зона сильных снегопадов, идущая впереди циклона, переместится на центральные и северо-восточные районы», – сообщили в Уральском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в южных районах области снегопад начнет ослабевать во второй половине дня – после 13:00–14:00. Однако расслабляться рано: к вечеру на западе региона ожидается усиление ветра с порывами до 13–15 м/с. Вместе с продолжающимся снегопадом это приведет к метелям и ухудшению видимости на дорогах.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о сложной дорожной обстановке из-за снегопада.