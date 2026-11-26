В начале декабря в Екатеринбурге пройдет XXIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». С 1 по 5 декабря на площадках Дома кино и Ельцин центра жителям Свердловской области и гостям региона покажут как новые кинокартины молодых авторов, так и уже знакомые многим и любимые мультфильмы нескольких поколений. В этом году киностудия «Союзмультфильм», партнер фестиваля, отмечает 90-летие, и в честь юбилея на больших экранах пройдут специальные показы анимационной классики. Об этом «ОГ» рассказали организаторы.

В программе – любимые мультфильмы нескольких поколений, работы выдающихся режиссёров и истории, которые интересно смотреть вместе и детям, и взрослым.

Программа «Памяти Жанны Витензон» объединит семь мультфильмов, среди которых «В яранге горит огонь», «Варежка» Романа Качанова, «Катерок» Инессы Ковалевской, «Василёк», «Птицелов», «Я жду тебя, кит!» и «Крылатый, мохнатый, масляный».

Увидеть на большом экране знакомые и редкие работы отечественной анимации можно будет 3 декабря в 20:15 в Доме кино.

На следующий день, 4 декабря, организаторы представят вечернюю программу «Союзмультфильму – 90!» и зрители смогу увидеть мультфильмы 1950-1960-х годов. В подборку вошли шесть историй: «Карандаш и Клякса — весёлые охотники», «Чудесница», «Влюблённое облако», «Козлёнок», «Большие неприятности» и «Мир дому твоему».

Показы состоятся в кафе Дома кино с 19:00 до 20:30.

В последний день фестиваля, 5 декабря, показы «Союзмультфильма» пройдут в Доме кино и кинозале Ельцин Центра. В Доме кино с 10:00 зрителей ждёт несколько программ, посвящённых юбилею студии. В первой подборке — «Ивашко и Баба-Яга», «Лимпопо», «Муха-Цокотуха», «Песенка радости» и «Цветик-семицветик». Следующий сеанс объединит мультфильмы 1960-х годов: «История одного преступления» Фёдора Хитрука, «Летающий пролетарий», «Страна Оркестрия», «Жил-был Козявин» и «Мой зелёный крокодил». В третьей программе — «С 9.00 до 18.00», «Выкрутасы» Гарри Бардина, «Кому поём печаль мою?», «Балерина на корабле» и «Сеча при Керженце».

В Ельцин Центре семейные показы начнутся в 10:30 программой «Памяти Евгения Леонова». В неё вошли мультфильмы, в которых звучит голос актёра: «Кот-рыболов», две истории о Винни-Пухе, «Волшебное кольцо», «Тигрёнок на подсолнухе» и «Архангельские новеллы».

В 14:30 там же начнётся программа «85 лет со дня рождения Эдуарда Назарова». Зрители увидят восемь мультфильмов, среди которых «Винни-Пух», «Бегемотик», «Принцесса и людоед», «Путешествие муравья», «Мартынко» и, конечно, знаменитый «Жил-был пёс».

Также в Ельцин Центре в 12:30 покажут программу современной авторской анимации «Тёплая анимация „Союзмультфильма“». В неё вошли короткометражные работы последних лет — «Литера», «Гимнастка», «Бабугли», «Белый-белый день», «Украденная мелодия», «Ремарки» и другие. Программа рассчитана на взрослую аудиторию и старших подростков.

Вход на показы свободный, по предварительной регистрации.

«Областная газета» является информационным партнером фестиваля.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на фестивале «Кинопроба» работы молодых авторов оценят режиссёры и продюсеры из России и Мексики.