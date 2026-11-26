В ближайшее воскресенье более 2 млн 200 тысяч женщин, проживающих в Свердловской области, отметят большой праздник – День матери. На данный момент в регионе – более 89 тысяч многодетных семей. Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала о мерах поддержки материнства в регионе и о новых выплатах, которые смогут получать семьи с начала 2027 года.

В августе губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал об Уральской демографической доктрине, которая рассматривается экспертами как потенциальная федеральная модель поддержки семей. На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания приняли все необходимые поправки в законы Свердловской области, и основные положения новой доктрины начнут действовать с 1 января 2027 года.

«В первую очередь речь идёт о выплатах. С 1 января появятся новые меры финансовой поддержки как для женщин, так и для многодетных семей. Что касается молодых мам: в первую очередь речь идёт о мамах-студентках, которые будут получать 30 тысяч рублей каждый месяц до достижения ребенком трехлетнего возраста, либо пока девушка обучается в вузе. Таким образом, власть говорит молодым мамам: «Мы рядом». Мы готовы разделять все финансовые вопросы для того, чтобы перед молодой семьёй не стоял выбор: либо обучение, либо ребёнок. Ребёнок — это ни в коем случае не тормоз для карьеры, а наоборот драйвер для нее», — рассказала Татьяна Савинова.

Для многодетных семей впервые вводится система прогрессивной поддержки. Как отметила министр здравоохранения Свердловской области, федеральный материнский капитал выплачивается за рождение первого ребёнка, и в меньшем объёме – за рождение второго, а региональный капитал всегда выплачивается только за рождение третьего ребёнка.

«Сегодня он составляет 182 тысячи рублей, а с января 2027 года сумма существенно увеличится – она будет составлять 500 тысяч рублей. Но самое главное, она начнет носить прогрессивный характер – будут выплаты не только за третьего ребёнка, но за каждого последующего: за четвёртого – 600 тысяч рублей, за пятого – 700 тысяч рублей и так далее. Более того, серьёзным новшеством является тот факт, что раньше можно было выплату получить только однократно и на конкретные направления, связанные с обучением ребёнка, со здоровьем или решением жилищных вопросов, а с января 2027 года эту выплату можно будет делить и получать каждый месяц от 18 до 22 тысяч рублей. Получать деньги можно в течение 36 месяцев и расходовать так, как семья считает нужным», — добавила Татьяна Савинова.

Также новое решение связано с поддержкой молодых мам до 23-х лет и их жилищными условиями. Раньше меру поддержки 500 тысяч рублей можно было направить только на погашение процентов по жилищному кредиту, если семья берёт ипотеку. С 1 января их можно будет использовать и как первоначальный взнос при покупке квартиры или дома.

Помимо финансовых мер поддержки, появятся и другие. Со второго квартала 2027 года каждая свердловчанка, родившая первенца, будет получать подарок от губернатора, состоящий из необходимые вещей для малыша и полезных для мамы – средства ухода, радионяни и другие.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Уральская демографическая доктрина призвана решить проблему снижения рождаемости в регионе.