В Екатеринбурге 29 ноября пройдет концерт музыкального проекта Anarphema. Его автор – Александра Акимова – представит гостям креативного кластера «У Макаровского моста» свой новый клип «Зверь» до официального релиза, поделится историей его создания и исполнит несколько песен на электроарфе из своего репертуара.

Новый клип посвящен теме женской интуиции. По сюжету героиня проживает судьбы нескольких женщин из прошлого и мира искусства – от средневековой воительницы и художницы, писавшей автопортреты, до безымянных персонажей, чьи имена не сохранились в истории.

Локациями для съемок стали заброшенный глиняный карьер под Богдановичем, известный как «уральский Марс», и интерьеры Свердловского мужского хорового колледжа с его витражами. Сочетание этих пространств позволило создать в кадре атмосферу, напоминающую одновременно другую планету и старую Европу.

«Когда мы с режиссером – Марией Логиновой – исследовали тему интуиции, то погрузились в множество непростых историй об известных и безымянных женщинах. Все они очень разные, но их объединяет одно: сила этих женщин опередила свое время, поэтому их голоса звучали тише, чем могли бы. Мне кажется, сейчас настал момент, когда я могу открыто доверять своей интуиции и говорить об этом в музыке. Хочется, чтобы и другие люди – независимо от пола – перестали прятать свое чутье», – делится Александра Акимова.

В программе вечера – обсуждение съемок с автором проекта и режиссером, показ клипа и живое выступление, где звучание электроарфы дополнят вокал и электроника. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Ранее «Областная газета» писала о том, что уральский композитор Динис Курбанов победил на Всероссийском конкурсе «Партитура».