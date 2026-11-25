Национальная театральная премия «Золотая Маска» объявила номинантов сезона 2025/2026.

В рамках заявочной кампании XXXIII сезона национального фестиваля-конкурса «Золотая Маска» поступило 760 заявок от 449 театров страны. В число номинантов вошло 70 постановок, из них 20 спектаклей московских театров, 10 – театров Санкт-Петербурга и 40 работ – создания региональных трупп.

«Золотая Маска» призвана не только отмечать выдающиеся достижения, но и объединять профессиональное сообщество, создавать возможности для диалога, открывать зрителю новые имена и художественные решения. Уверен, впереди нас ждет интересный сезон, который вновь подтвердит высокий уровень российского театра», – отмечает президент премии «Золотая Маска», председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

В число номинантов премии вошли и спектакли театров Свердловской области. Какие же?

В номинации «Опера» за первенство поборется «Севильский цирюльник» театра «Урал Опера Балет», оригинальная трактовка оперы Россини. В категорию «Оперетта/Мюзикл» включен спектакль «Камень» Свердловского театра драмы. Постановка объединила мифологию бажовских сказов, стихи Бориса Рыжего и Майи Никулиной и, конечно, музыку. Ведь мюзикл же!

В номинации «Современный балет» на победу претендуют сразу два спектакля театра «Урал Опера Балет» – «Быстрые свидания», над которым работали шесть хореографов и шесть современных композиторов, а также постановка Антона Пимонова на музыку Антона Королева «Шесть русских песен».

В категории «Театр кукол» с коллегами по жанру будет соревноваться спектакль Нижнетагильского театра кукол «Маугли», поставленный Амиром Ермановым, – на сегодняшний день это самая масштабная работа театра: в постановке занят весь актерский состав и около 60 кукол разных типов.

Еще 100 российских постановок стали дипломантами конкурса и вошли в список наиболее заметных спектаклей сезона. Среди них две работы Свердловской музкомедии – «Время не ждет» по песням группы «Чайф» (спектакль посвящен Году Уральского рока) и «Колдунья» по рассказу Куприна.

Серовский театр драмы вошел в список с фантазией по мотивам романа Достоевского «Идиот: Дежавю» – спектакль, соединивший главные смысловые акценты классика с детективной интригой, поставил Ренат Ходжаев.

От Свердловского театра драмы эксперты в число дипломантов включили постановку «Корса» по мотивам реальной судьбы героя ДНР и России Ольги Качуры – автором спектакля и исполнителем главной роли стала актриса театра Марина Савинова.

Также в список лучших спектаклей сезона вошла постановка «Коляда-Театра» «Орфей спускается в ад». Это последний спектакль, поставленный Николаем Колядой, премьера состоялась 2 марта 2026 года, в день, когда основатель и бессменный руководитель театра ушел из жизни, он до последнего работал над спектаклем.

Победителей премии «Золотая Маска» определят по итогам фестивальных показов. Церемония награждения состоится в Челябинске, культурной столице России 2027 года.

Ранее «Областная газета» писала о недавней премьере «Уэлькаль» Свердловской музкомедии.