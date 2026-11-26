Обильные снегопады серьезно осложнили дорожную и транспортную обстановку в Свердловской области. В Госавтоинспекции сообщили, что личный состав ведомства переведен в усиленный режим работы для обеспечения безопасности на дорогах.

Экипажи ДПС ведут патрулирование маршрутов с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. На опасных отрезках инспекторы притормаживают поток машин, не давая автомобилям разгоняться. Если дорогу сильно заметет или она станет слишком скользкой, проезд по ней временно закроют. В первую очередь ограничения коснутся автобусов и фур.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к предельной бдительности. Водителям следует выбирать пониженную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Пешеходам – переходить дорогу в установленных местах, использовать световозвращающие элементы.

Обильные осадки внесли коррективы и в работу Международного аэропорта Кольцово. На запасные аэродромы в Уфу и Тюмень ушли рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сочи и Шарм-Эль-Шейха.

В пресс-службе Кольцово сообщают, что прямо сейчас на территории аэропорта идет очистка перрона от снега. Для этой работы задействовано более полутора десятков единиц спецтехники.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальный статус своего рейса на онлайн-табло перед выездом на посадку или встречу.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на Екатеринбург обрушился мощный снегопад.