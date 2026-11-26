В этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги росли уже дважды: в январе на 1,7% из-за изменения ставки НДС и в октябре при плановой индексации. Многие уверены, что управляющие компании зарабатывают на росте тарифов. Почему это не так, «Областной газете» рассказали директор одной из УК Североуральска Ирина Галухина и заместитель директора сухоложской УК Юлия Казанцева. Они также объяснили, из чего на самом деле складывается квитанция и почему управляющим компаниям малых городов живется особенно непросто.

Компании Ирины Галухиной и Юлии Казанцевой очень разные. УК, которую возглавляет Ирина Николаевна, работает с 2023 года. Начинала с трех домов, а сейчас управляет 25, в штате – 15 человек. Сухоложская управляющая компания, заместителем директора которой является Юлия Сергеевна, работает 20 лет и обслуживает практически все многоквартирные дома города – более 400, в штате УК – 35 человек. Но трудности у этих компаний во многом общие, и жильцы обращаются к ним с похожими вопросами.

Кому и за что платят жители

Недавно к Ирине Галухиной пришла с претензией пожилая собственница. За отопление, по ее словам, платит около 4,4 тысячи рублей в месяц – дорого, а дома всё равно холодно. Специалисты УК проверили квартиру – +23 градуса, это выше нормы. Но кто-то мерзнет и при такой температуре, а подстроить отопление под себя в старых домах Североуральска не получится: в квартирах стоят чугунные батареи без регуляторов. Повлиять на отопление управляющая компания не способна, зато может разобрать с жильцом квитанцию и показать, куда уходят деньги.

«Я объясняю жительнице: смотрите, эти деньги за отопление вы платите „ресурснику“ (ресурсоснабжающей организации), а квитанция управляющей компании за жилищные услуги – 760 рублей. Большая часть платежей за жилищно-коммунальные услуги – это как раз плата за коммунальные ресурсы. Когда начинаешь раскладывать всё по полочкам, спор стихает, люди начинают понимать, что это не мы устанавливаем тарифы», – рассказывает Ирина Галухина.

По Жилищному кодексу плата за квартиру складывается из трех частей. Первая – как раз коммунальные услуги.

«Тарифы на электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора регулирует Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, – объясняет Юлия Казанцева. – При этом РЭК не всегда может принять экономически обоснованный тариф, потому что есть предельный индекс изменения платы, который утверждает губернатор», – дополняет Ирина Галухина.

Вторая часть квитанции – плата за содержание дома: уборка, обслуживание подвалов и кровель, текущий ремонт, аварийная служба, работа самой УК. Эту сумму утверждают собственники на общем собрании, а если не договорились, ее устанавливает администрация. Именно эти деньги и остаются в управляющей компании для содержания жилого фонда. Третья часть – взносы на капремонт, которые уходят в региональный фонд или на специальный счет самого дома.

Одна квитанция или несколько

Хотя квитанции устроены одинаково, деньги жителей могут идти разными путями. Собственники всех домов УК, директором которой является Ирина Галухина, заключили прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями: за тепло, воду, свет, газ и вывоз мусора в своих квартирах они платят поставщикам напрямую. Но есть исключение – коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества дома: например, электроэнергия для освещения мест общего пользования и вода для уборки. Эти расходы оплачиваются собственниками, но расчет с ресурсоснабжающей организацией в домах проходит через управляющую компанию.

«Перечислить ресурснику мы обязаны 100% до 15-го числа текущего месяца, а собрать с жителей 100% не получается. Эти деньги – не наша прибыль, мы их даже не отражаем в доходах. Поэтому повышение тарифов на коммунальные ресурсы для нас не источник дополнительных средств, а финансовая нагрузка», – говорит Ирина Галухина.

Разницу между суммой, предъявленной ресурсоснабжающей организацией, и фактически собранными с жителей платежами управляющей компании приходится временно покрывать за счет собственных оборотных средств. При этом обязательства перед ресурсоснабжающей организацией сохраняются в полном объеме.

Есть и другая проблема: размер начислений за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества регулируется установленными правилами расчета. Поэтому управляющая компания не всегда может просто переложить на собственников весь фактический объем расходов, если он превышает установленный порядок начислений. В результате рост стоимости коммунального ресурса увеличивает не доход управляющей компании, а ее финансовую нагрузку и риск возникновения кассового разрыва.

В Сухом Логу схема другая: прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями (РСО) нет, и жители получают только одну квитанцию. Деньги платят управляющей компании, а она уже рассчитывается с поставщиками самостоятельно.

«Здесь кассовые разрывы особенно ощутимы, когда жильца признают банкротом: его прежний долг УК обязана списать, но судебная практика не позволяет уменьшить на эту сумму платежи поставщикам», – рассказывает Юлия Казанцева.

В итоге страдают добросовестные соседи: уборку, обслуживание и текущий ремонт компания оплачивает из общего бюджета дома.

«Когда долг банкрота списывают у управляющей, этих денег дом уже не получит, и выполнить запланированные работы в полном объеме становится сложнее», – дополняет Ирина Галухина.

Почему тарифы везде разные

Согласно областному стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2026 год, одиноко живущему собственнику квартиры (при нормативной площади в 33 кв. м) в Екатеринбурге в отопительный сезон коммуналка обходится примерно в 8402 рубля в месяц, в Сухом Логу – в 7219, в Североуральске – в 6603 рубля. Разница объясняется не жадностью поставщиков: многое зависит от того, откуда и как далеко идут тепло и вода.

Сколько платить за тепло, зависит в том числе и от дома. Если в нем стоит общедомовой прибор учета, жильцы платят за фактически потраченное тепло. Если нет – по нормативу, и тогда, по словам Ирины Галухиной, платеж может оказаться выше. Прибор стоит не во всех домах.

В большинстве муниципалитетов тепло вырабатывают городские котельные. Пока вода идет по километрам труб до квартир, она остывает, и эти теплопотери тоже заложены в тариф. Кроме того, централизованную систему сложно быстро перенастроить при резких перепадах погоды: на улице уже потеплело, а батареи всё еще жарят на полную.

«Большая котельная, которая греет сразу 200 домов, слишком инертна: температуру воды в ней нельзя убавить или прибавить за пять минут. А автономную котельную на один дом можно регулировать чуть ли не каждый день под текущую погоду – и за счет этого экономить», – объясняет Юлия Сергеевна.

С водой похожая история. В Сухой Лог, к примеру, она идет из скважины в Камышловском районе. Чистить такую воду почти не нужно, зато прокачать ее до города стоит дорого.

«Чем дальше источник от города, тем больше электроэнергии тратят насосные станции, чтобы довести воду до квартиры. А если трубы старые, часть воды просто уходит в землю», – говорит Юлия Казанцева.

Траты растут, тариф отстает

Денег, которые остаются управляющей компании, должно хватать на весь дом: на уборку лестничных клеток, подвалов, придомовых территорий, содержание контейнерных площадок, текущий ремонт конструктивных элементов дома, инженерных сетей, диагностику и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, содержание лифтового хозяйства, дератизацию и дезинфекцию общих мест пользования, содержание аварийно-диспетчерской службы и т. п. А дома в малых городах в основном старые.

«В Североуральске жилой фонд сильно изношен, многим домам давно пора на капремонт. Но пока его ждут, поддерживать такие здания в порядке силами одного только текущего ремонта очень сложно – латать приходится буквально всё», – отмечает Ирина Галухина.

Сейчас в домах североуральской УК плата за содержание составляет 26,62 рубля с квадратного метра, а по расчетам директора нужно около 32 рублей. Пересматривают тариф раз в год, и за расходами он не успевает. Как отмечает Ирина Николаевна, с 2022 по 2026 год МРОТ вырос почти вдвое, тогда как плата за содержание – только на 40%. А ведь дорожают еще и материалы, бензин и работа подрядчиков.

«Можно, конечно, выйти к жителям и обосновать новый тариф. Но собственники изначально настроены против любого повышения, поэтому согласовать его почти невозможно», – вспоминает она.

Приходится экономить. Вместо узких специалистов в УК работают универсальные рабочие – и в подвалах, и на крышах, и во дворе. Вместо своей диспетчерской – кол-центр.

«Контактный центр обходится нам как зарплата одного диспетчера, а иначе пришлось бы держать пятерых», – говорит Ирина Галухина.

С этого года добавился еще и НДС. Раньше компании на упрощенной системе налогообложения его не платили, если их доход не превышал 60 млн рублей в год. С начала этого года порог снизили до 20 млн, и те, чей доход больше, платят налог по ставке 5% – для североуральской УК это около 100 тысяч рублей в месяц.

Новые налоговые расходы легли и на сухоложскую компанию. Повлиять на фискальную нагрузку коммунальщики не могут, поэтому ищут, на чем сэкономить.

«Пересматриваем расходы, меняем поставщиков и подрядчиков, программы для начислений. Это как с покупкой клавиатуры: прежде чем выбрать, мой ребенок сравнит цены в нескольких магазинах. Управление работает так же», – говорит Юлия Казанцева.

Выиграть суд – еще не получить деньги

Жители домов североуральской УК должны ей около 4 млн рублей. При этом собираемость платежей – 92–95%, для управляющей компании это хороший показатель. С должниками постоянно работает отдельный специалист: переговоры, претензии, суды.

«С июня из 10 дел, которые мы выиграли в суде, деньги получили только по трем. У остальных исполнительное производство приостановлено: человек не работает, получает зарплату неофициально или обанкротился. Приставы причины нам не раскрывают. Задолженность висит, мы надеемся, что когда-нибудь ее взыщем», – говорит Ирина Галухина.

Найти самого собственника тоже непросто: с марта 2023 года персональные данные в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) закрыты. Управляющая компания видит только номер записи о праве и дату регистрации, а сменился ли хозяин квартиры, вынуждена выяснять самостоятельно через официальные запросы и суды.

В Сухом Логу квитанции с повышенными октябрьскими тарифами жители получили к 5 ноября, и в УК полагают, что это скажется на количестве должников.

«Повышение тарифов происходит каждый год, и за ним всегда следует рост неплатежей. В 80% случаев это одни и те же люди. Мы им не враги: звоним, предлагаем заключить соглашение, списываем пени, поверяем приборы учета за свой счет, чтобы начисления были меньше. Бывает, человек остался без работы, тогда предлагаем временно поработать у нас уборщицей или дворником, пока он ищет другое место. Многие управляющие компании пишут на стендах или на обороте квитанций, в какой квартире сколько должны. Мы так не делаем: это вызывает у людей негатив. Человеку порой действительно непросто, и знать об этом всему подъезду не обязательно», – рассказывает Юлия Казанцева.

Лавочка через голосование

Некоторые жители по привычке считают, что управляющая компания решает в доме всё, но на деле без протокола общего собрания она не может сделать даже мелочь.

«Без собрания собственников мы сейчас не имеем права даже поставить лавочку у подъезда. Многие не понимают, что тоже являются участниками управления домом. Для них управляющая компания – как наемный работник», – говорит Ирина Галухина.

В одном из домов Сухого Лога собственники проголосовали за ремонт подъездов с отдельной оплатой, и в квитанциях появилась новая строка. Жители одного подъезда были против: свой они уже отремонтировали сами.

По Жилищному кодексу решение общего собрания обязательно для всех собственников дома, в том числе для тех, кто голосовал против или не участвовал.

«Меньшинство подчиняется большинству: хотите, не хотите, есть протокол общего собрания собственников. Обязанность управляющей компании – выполнить это решение жителей», – говорит Юлия Казанцева.

Через собрания идет и капремонт. В трех домах североуральской УК крыши по региональной программе должны отремонтировать еще не скоро, а латать их приходится уже сейчас. Чтобы перенести сроки, жители собрали деньги на экспертизу. Она показала, что кровли изношены на 65%. Документы отправили в региональное министерство энергетики и ЖКХ, фонд капремонта и администрацию города. По двум домам их подали еще в августе, но решения пока нет. За это время требования успели ужесточить: теперь нужна оценка не одной кровли, а техническое заключение на весь дом, и экспертиза дорожает.

По словам Ирины Галухиной, с активными жителями договариваться проще. Североуральская УК берет дом в управление, только если там уже есть свой совет. Кворум на собраниях в ее домах обычно не ниже 72%, а бывает и около 90%. Специалисты УК есть в чате каждого дома.

«Как-то житель позвонил с претензией, мы проговорили минут 30. В конце он сказал: «Я понял, что вы за нас», – вспоминает Ирина Николаевна.

Чего ждут управляющие компании

Чтобы УК могли стабильно работать, правила игры нужно менять, уверена Ирина Галухина.

«Нужен объективный ежегодный механизм корректировки платы за содержание – с учетом зарплат, районного коэффициента, материалов, подрядных работ, транспорта и налогов. Для небольших УК стоило бы пересмотреть налоговую нагрузку и учитывать специфику малых городов, изношенность жилищного фонда. Кроме того, необходим справедливый механизм распределения риска, когда жители не до конца оплачивают коммунальные ресурсы на общедомовые нужды», – перечисляет она.

Юлия Казанцева добавляет, что пересмотра требует и судебная практика по списанию долгов.

«Было бы правильно, чтобы долг жильца-банкрота пропорционально делился между управляющей компанией и поставщиком ресурсов. Или чтобы мы могли законно уменьшать наш платеж ресурснику на эту сумму», – предлагает она.

Коммунальные тарифы: что дальше?

Пока же коммуналку ждет очередное подорожание. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в октябре 2026 года сообщил, что в среднем по области плата с 1 июля 2027-го может вырасти на 15%, а для отдельных территорий допустимо отклонение еще на 2,1 процентного пункта. Дума Североуральска попросила для округа 17,8%: депутаты связывают повышение с надежностью коммунальных услуг и инвестпрограммами ресурсоснабжающих организаций. Депутаты Сухого Лога просят повысить на 23,03% – это самая высокая заявка в регионе. Дополнительные средства от повышения тарифов РСО рассчитывают направить на тепло- и водоснабжение и водоотведение. Предложения муниципалитетов проверит Федеральная антимонопольная служба, а окончательные индексы губернатор утвердит в декабре.

Ранее «Областная газета» писала о расширении мер поддержки в сфере коммунальных услуг для льготных категорий свердловчан.