Денис Паслер обратился к свердловчанам в связи с Днем памяти жертв политических репрессий

Губернатор Свердловской области Денис Паслер со страниц «Областной газеты» обратился к свердловчанам в связи с Днем памяти жертв политических репрессий. Он отметил, что 35 лет назад был принят документ, который стал важнейшим шагом к восстановлению исторической справедливости, защите прав и свобод пострадавших россиян. Публикуем обращение главы региона полностью.

Уважаемые уральцы!

Сегодняшняя дата напоминает нам о печальных уроках отечественной истории. Жертвами эпохи тоталитаризма стали миллионы наших сограждан, несправедливо пострадавших за инакомыслие и смелость иметь собственное мнение, приговоренных к лагерям и тюрьмам, расстрелянных без суда и следствия. Их поломанные судьбы служат напоминанием того, что никакие политические цели не могут стоить человеческих жизней.

35 лет назад был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Документ стал важнейшим шагом к восстановлению исторической справедливости, защите прав и свобод пострадавших россиян.

Сбережение народа России, защита чести и достоинства каждого гражданина – основа для развития сильного и стабильного государства. Мы не можем изменить прошлое, но делаем все, чтобы трагические события не повторялись, а высшей ценностью в стране оставались человек, его свобода и права.