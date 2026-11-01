Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем судебного пристава

Губернатор Свердловской области Денис Паслер через «Областную газету» поздравил свердловчан с Днем судебного пристава. Он подчеркнул, что ФССП России является одним из важных звеньев защиты конституционных прав и законных интересов граждан. Публикуем обращение главы региона полностью.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

ФССП России является одним из важных звеньев защиты конституционных прав и законных интересов граждан. Вы выполняете особую задачу – обеспечиваете эффективность судебной власти, защищаете права и интересы граждан и государства, укрепляете веру людей в законность и справедливость. А результаты вашей работы, в том числе, влияют на наполняемость бюджетов и обеспечение социальных обязательств.

Вашу службу всегда отличает верность долгу, вы строго следуете принципам законности и справедливости, обеспечиваете неотвратимость наказания, беспристрастно исполняя судебные решения.

Выражаю признательность специалистам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за добросовестный труд, верность профессиональному долгу, качественное и оперативное исполнение служебных обязанностей.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, дальнейших успехов в служении закону и Отечеству!