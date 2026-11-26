В этом году в Екатеринбурге впервые прошла акция круглосуточной регистрации брака в необычных локациях «Пошли жениться!» В красивую зеркальную дату 26.06.2026 брак заключили около 1,5 тысячи пар – причем не только из Свердловской области. В Екатеринбург специально приезжали влюбленные и из других регионов России. Акция настолько понравилась, что вопрос: «А когда будет следующая?» не заставил себя долго ждать.

В следующем году зеркальная дата будет 27.07.2027, и в этот раз география акции расширится с Екатеринбурга на всю Свердловскую область. А вообще, как отметила заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова, на протяжении всего года спросом будут пользоваться 27-ые числа каждого месяца.

«Мы получили восторженные отклики от новобрачных, и молодожены уже сейчас спрашивают, будет ли акция иметь продолжение в следующем году. Мы ее планируем провести 27.07.2027. Эту дату мы уже открыли на портале государственных услуг, и решили всё-таки расширить формат и провести акцию во всех ЗАГСах Свердловской области», – добавила Наталья Храмова.

Во всех ЗАГСах Свердловской области открыты слоты времени на регистрацию брака 27 июля. Чтобы успеть расписаться в зеркальную дату, можно подать заявление уже сейчас. Отметим, что можно выбрать любой орган ЗАГС на территории Российской Федерации – тот, который близок к дому или тот, что больше всего нравится.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в преддверии Дня матери в Екатеринбурге пройдет фестиваль для будущих мам.