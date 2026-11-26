В Свердловской области 27 ноября ожидаются сильный снег и порывы ветра до 15 м/с, что может привести к образованию снежных заносов и наката на дорогах. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Спасатели просят свердловчан по возможности переждать непогоду дома. Но если выйти все же нужно: выбирайте обувь на рельефной, подошве и идите аккуратно, небольшими шагами. Будьте предельно внимательны у дорог, особенно возле остановок и на нерегулируемых переходах. В условиях недостаточной видимости используйте световозвращающие элементы на одежде.

Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров и торможений.

В Уральском гидрометцентре также сообщают, что с 27 ноября свердловчан ждет похолодание. Ночью в пятницу температура составит –4…–9 градусов. Днем –2…–7 градусов. В Екатеринбурге ночью столбик термометра опустится до –5 градусов, днем до –4 градусов.

28 ноября днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер северный, с порывами до 14 м/с, на севере – до 16 м/с. Температура ночью –5…–10 градусов, днем –3…–8 градусов. В Екатеринбурге ночью –7 градусов, днем –5 градусов.

29 ноября осадков почти не будет, но в горных районах севера ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Температура ночью –11…–16 граусов, днем –4…–8 градусов. В Екатеринбурге ночью –13 градусов, днем –6 градусов.

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по телефонам 101 или 112.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на Среднем Урале осложнено движение на трассах из-за снегопада.