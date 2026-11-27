«Областная газета» при поддержке Свердловского регионального отделения «Ассамблеи народов России» запустила проект «Область гурманов». Каждую неделю мы рассказываем нашим читателям о национальных блюдах народов, проживающих на территории Среднего Урала, и делимся их рецептами. Все блюда, представленные в проекте, можно приготовить из натуральных уральских продуктов. Сегодня мы заглянем на немецкую кухню и расскажем о традиционном рождественском блюде, которое празднуется за месяц до праздника, – штоллен.

В Культурно-деловом центре российских немцев города Екатеринбурга ежегодно, накануне Рождества, пекут традиционный праздничный штоллен, который неизменно напоминает о главном празднике и хранит вековые традиции. Для российских немцев это угощение – не просто сладкий хлеб. Это символ приближающегося Рождества. Сахарная пудра, посыпанная на кекс, похожа на пеленочку, в которую завернут младенец Христос. Именно этот образ вложили в рождественский штоллен люди прошлых столетий. Во многих семьях российских немцев его рецепт – ценность, которая передается из поколения в поколение, сохраняет теплоту семейного очага и неразрывно связана с духом праздника.

В составе кекса используются сливочное масло, изюм, цукаты и марципан, что делает вкус штоллена насыщенным и неповторимым. Тесто выпекается примерно около часа и превращается в настоящий праздничный десерт, достойный семейного чаепития и гостей.

По сложившейся веками традиции, штоллен выпекают за 30 дней до подачи на праздничный стол. Делается это для того, чтобы кулинарный шедевр успел «вызреть», пропитаться начинкой, приобрести свой характерный вкус и аромат. Благодаря особому рецепту приготовления теста рождественское лакомство может храниться в темном прохладном месте от трех до шести месяцев. Приготовить штоллен можно и накануне Рождества – от этого он ничего не теряет, ни во вкусе, ни в аромате.

Своим рецептом блюда делится коллектив Культурно-делового центра российских немцев в г. Екатеринбурге.

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Сахар – 125 г

Молоко – 250 мл

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 2 шт.

Дрожжи – 20 г свежих или 7 г сухих;

Изюм – 200 г

Миндаль – 100 г (по желанию);

Цукаты – 100 г (по желанию);

Корица – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Соль по вкусу

Сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

В маленькой кастрюле подогрейте молоко, добавьте сахар и дрожжи, а после – оставьте на 10-15 минут.

В большой миске смешайте муку, соль, корицу и ванильный сахар. Сделайте углубление в центре и влейте туда молоко с дрожжами, растопленное сливочное масло и яйца. Замесите тесто.

Добавьте изюм, миндаль и цукаты. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Оставьте тесто под полотенцем в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно поднялось. После того, как тесто увеличится в объеме, сформируйте из него овальный хлеб. Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут до золотистой корочки.

Остудите готовый штоллен и посыпьте сахарной пудрой.

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