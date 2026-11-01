Дмитрий Жуков поздравил свердловчан с Днем судебного пристава

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков через «Областную газету» поздравил свердловчан с Днем судебного пристава. Он подчеркнул, что главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – одно из самых эффективных в России. Публикуем обращение главы регионального парламента полностью.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служба судебных приставов является одним из ключевых государственных институтов. Основанная в России более 160 лет назад, служба судебных приставов на разных исторических этапах претерпела немало преобразований, но всегда неукоснительно стояла на защите прав и интересов государства и его граждан.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – одно из самых эффективных в России. За последние пять лет, с 2021 по 2025 годы, в работе регионального управления находилось более 20 миллионов исполнительных производств, практически по каждому второму делу обеспечено полное или частичное погашение задолженности на общую сумму порядка 125 миллиардов рублей.

Важнейшим направлением работы судебных приставов остаётся взыскание средств для возмещения ущерба в связи с совершенными преступлениями. Служба успешно решает задачи по обеспечению неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения. Судебные приставы стоят на защите прав детей и нетрудоспособных граждан, взыскивая алименты с должников.

Работа судебного пристава – тяжелый и ответственный труд, требующий выдержки и самообладания, аккуратности и терпения. Неотъемлемыми качествами сотрудников службы являются профессионализм, принципиальность, чёткое следование букве закона, внимательность к людям.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов! Примите слова благодарности за ваш ответственный труд и преданность делу! Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, поддержки родных и близких!