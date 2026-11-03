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Дыхание победителя: как спорт спасает наши легкие

Пресс-релизы
Областная газета
Фото: Свердловская областная клиническая больница №3

В суете рабочих будней часто забываем о главном — о здоровье. А ведь именно легкие работают без выходных, обеспечивая каждую клетку нашего организма кислородом. Как сохранить их в отличной форме, когда большую часть времени мы проводим в офисе? Ответ прост: движение.

Почему бег — это «тренажер» для легких?

С медицинской точки зрения, бег или спортивная ходьба — это мощный инструмент для оздоровления дыхательной системы. Заведующий поликлиникой №1 Свердловской областной клинической больницы №3, врач-хирург Иван Шелепов, объяснил механизм воздействия физической активности на систему дыхания.

«Во время бега, особенно на свежем воздухе, наши легкие начинают работать в усиленном режиме. Это своего рода кардиотренировка для всей бронхолегочной системы. Глубокое и частое дыхание помогает „провентилировать“ даже самые отдаленные участки легких, улучшает газообмен и способствует выведению токсинов. Регулярные пробежки увеличивают жизненную емкость легких, что делает нас более выносливыми и устойчивыми к респираторным заболеваниям», — рассказал Иван Шелепов.

Он также добавил, что бег укрепляет дыхательную мускулатуру — диафрагму и межреберные мышцы. Это учит организм использовать кислород максимально эффективно.

Как найти время на спорт при плотном графике?

Многие скажут: «Легко говорить о беге, когда есть на это время». Доктор своим примером доказывает обратное. Как руководитель медицинского подразделения, где ежедневно проходят сотни пациентов, он знает цену каждой минуте.

«Я прекрасно понимаю загруженность коллег и пациентов. Работа хирурга требует колоссальной концентрации и выносливости. Но именно поэтому спорт для меня — не роскошь, а необходимость», — делится Иван Шелепов.

Фото: Свердловская областная клиническая больница №3

Доктор не ограничивается одной дисциплиной: он активно практикует плавание, бег и велоспорт.

«Триатлон учит меня не сдаваться, находить решения в самых трудных ситуациях и всегда стремиться к лучшему результату. Эти качества важны как в спорте, так и в медицине», — говорит хирург.

Фото: Свердловская областная клиническая больница №3

Советы от доктора, как встроить бег в жизнь:

  1. Утро вечера мудренее. Попробуйте выходить на пробежку до начала рабочего дня. 30–40 минут утром зарядят энергией лучше, чем двойная порция кофе.
  2. Лестница вместо лифта. Это минимальная кардионагрузка, доступная каждому прямо в офисном центре.
  3. Не проводите весь перерыв за столом. 15-минутная быстрая прогулка рядом с работой перезагрузит мозг и насытит кровь кислородом.
  4. Планирование. Внесите тренировки в свой рабочий календарь так же, как вносите важные совещания. Это дисциплинирует.
  5. Начните с малого. Не нужно сразу бежать марафон. Начните с быстрой ходьбы, постепенно переходя на легкий бег трусцой.

Даже самый занятой человек может найти время для движения, если поймет его истинную ценность. Ваше дыхание — это ваша жизнь. Дышите полной грудью!

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