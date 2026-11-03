Дыхание победителя: как спорт спасает наши легкие

В суете рабочих будней часто забываем о главном — о здоровье. А ведь именно легкие работают без выходных, обеспечивая каждую клетку нашего организма кислородом. Как сохранить их в отличной форме, когда большую часть времени мы проводим в офисе? Ответ прост: движение.

Почему бег — это «тренажер» для легких?

С медицинской точки зрения, бег или спортивная ходьба — это мощный инструмент для оздоровления дыхательной системы. Заведующий поликлиникой №1 Свердловской областной клинической больницы №3, врач-хирург Иван Шелепов, объяснил механизм воздействия физической активности на систему дыхания.

«Во время бега, особенно на свежем воздухе, наши легкие начинают работать в усиленном режиме. Это своего рода кардиотренировка для всей бронхолегочной системы. Глубокое и частое дыхание помогает „провентилировать“ даже самые отдаленные участки легких, улучшает газообмен и способствует выведению токсинов. Регулярные пробежки увеличивают жизненную емкость легких, что делает нас более выносливыми и устойчивыми к респираторным заболеваниям», — рассказал Иван Шелепов.

Он также добавил, что бег укрепляет дыхательную мускулатуру — диафрагму и межреберные мышцы. Это учит организм использовать кислород максимально эффективно.

Как найти время на спорт при плотном графике?

Многие скажут: «Легко говорить о беге, когда есть на это время». Доктор своим примером доказывает обратное. Как руководитель медицинского подразделения, где ежедневно проходят сотни пациентов, он знает цену каждой минуте.

«Я прекрасно понимаю загруженность коллег и пациентов. Работа хирурга требует колоссальной концентрации и выносливости. Но именно поэтому спорт для меня — не роскошь, а необходимость», — делится Иван Шелепов.

Доктор не ограничивается одной дисциплиной: он активно практикует плавание, бег и велоспорт.

«Триатлон учит меня не сдаваться, находить решения в самых трудных ситуациях и всегда стремиться к лучшему результату. Эти качества важны как в спорте, так и в медицине», — говорит хирург.

Советы от доктора, как встроить бег в жизнь:

Утро вечера мудренее. Попробуйте выходить на пробежку до начала рабочего дня. 30–40 минут утром зарядят энергией лучше, чем двойная порция кофе. Лестница вместо лифта. Это минимальная кардионагрузка, доступная каждому прямо в офисном центре. Не проводите весь перерыв за столом. 15-минутная быстрая прогулка рядом с работой перезагрузит мозг и насытит кровь кислородом. Планирование. Внесите тренировки в свой рабочий календарь так же, как вносите важные совещания. Это дисциплинирует. Начните с малого. Не нужно сразу бежать марафон. Начните с быстрой ходьбы, постепенно переходя на легкий бег трусцой.

Даже самый занятой человек может найти время для движения, если поймет его истинную ценность. Ваше дыхание — это ваша жизнь. Дышите полной грудью!