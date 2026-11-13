Невидимый фронт: хроники одного эндокринолога

Половина восьмого утра. В коридорах поликлиники уже очередь. Но кабинет эндокринолога – особая зона. Сюда не приходят с простудой. Здесь пациенты держат оборону против врага, который не виден глазом, но методично разрушает сосуды, глаза и нервы. Имя ему – сахарный диабет. О том, как врач ведет пациентов, находящихся на диспансерном учете, рассказала эндокринолог Свердловской областной клинической больницы №3 Екатерина Барсукова.

«Каждые три месяца я направляю пациентов для измерения контрольных показателей. В первую очередь – это гликированный гемоглобин (HbA1c). Если цифра ползет вверх, значит, где-то мы проиграли битву», – говорит доктор.

Показатели крови являются следствием. Причина чаще всего «лежит на тарелке». Лишний вес – основной фактор риска диабета 2 типа. Снижение массы тела всего на 5–10% от исходной может привести к ремиссии болезни – полному контролю без лекарств.

«Люди думают: ну сахар и сахар, выпью таблетку. Они не видят, что происходит внутри, – продолжает врач. – Диабет подкрадывается тихо. К моменту диагноза у каждого пятого уже есть осложнения. И наша задача – найти их раньше, чем они найдут пациента».

Поэтому врач-эндокринолог для каждого пациента выбирает тактику лечения – одна из них: как правильно питаться для того, чтобы сахар в крови был в целевых значениях и не ощущать чувство голода между основными приемами пищи. Главный принцип – «Метод здоровой тарелки»: когда мысленно делим тарелку на четыре части, из них половину занимают некрахмалистые овощи (клетчатка гасит скачки сахара), четверть – нежирный белок (рыба, птица, творог), четверть – сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы).

По мнению доктора есть золотые правила «выживания»:

Калорийный дефицит. Чтобы вес пошел вниз, нужно урезать рацион на 500–1000 ккал. Проще всего – уменьшить привычные порции вдвое и убрать «жидкие калории» – сладкие напитки и соки.

Удар по жирам. Жиры содержат в два раза больше энергии, чем белки. Снижение их доли в тарелке – самый быстрый путь к похудению. Долой колбасу, сало и кожу птицы.

Клетчатка – ваш щит. 400–500 граммов овощей в день. Они создают объем в желудке, дают сытость и не дают глюкозе взлетать ракетой после еды.

Режим решает. Три основных приема пищи и 1–2 перекуса. Никаких голодовок – они ведут к срывам и скачкам сахара.

«В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» мы проводим занятия в «Школе здоровья» для пациентов с сахарным диабетом. Они проходят еженедельно онлайн и офлайн. Там мы не читаем нотации, но учим быть внимательным к тому, какую еду он выбирает, какой образ жизни способствует его здоровью, как себя вести в нестандартных ситуация, на что обращать внимание и какие «звоночки» нельзя пропустить. Человек должен понимать: покупая «фитнес-батончик», он часто покупает кусок сахара в красивой обертке», – добавила Екатерина Барсукова.

Огромную роль влияет раннее выявление заболевания медицинские профилактические осмотры, чекапы. В текущем году среди пациентов СОКБ №3 было выявлено 2 393 случаев диабета, из них диагноз установлен впервые у 244 человек, поставлены на диспансерное наблюдение – 2067.

Диспансерное наблюдение пациентов – эта рутина, которая спасает тысячи конечностей и глаз. Просто потому, что кто-то вовремя пришел сдать кровь и решил выбросить вредные продукты.