Самозанятые граждане теперь могут получать оплачиваемые больничные листы

Плательщики налога на профессиональный доход (НПД) получили это право благодаря эксперименту, запущенному в рамках Федерального закона от 15.12.2025 № 456-ФЗ на период с 2026 по 2028 год.

Плательщику НПД для получения выплат по временной нетрудоспособности необходимо добровольно заключить договор с Социальным фондом России (СФР) и начать вносить фиксированные взносы. Право воспользоваться пособием возникает через шесть месяцев непрерывной уплаты взносов. Период участия в этой программе не только обеспечивает финансовую защиту во время болезни или травмы, но и засчитывается в общий страховой стаж для будущей пенсии.

Взаимодействие самозанятых с государством по вопросу пособия максимально упрощено и переведено в электронный формат с помощью приложения ФНС России «Мой налог»:

1. Подача заявления. Заключить договор с СФР налогоплательщик может через мобильное приложение «Мой налог». Начисление стажа начнется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

2. Уплата взносов. Перечислять средства можно ежемесячно (в любой день, но не позднее последнего дня месяца) или внести сумму авансом за будущие периоды, максимум — на год вперед.

3. Получение выплат. При наступлении страхового случая (заболевание, травма, уход за больным родственником) можно подать заявление на выплату в приложении «Мой налог».

При этом программа не распространяется на декретные выплаты (по беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет).

Самозанятые могут выбрать один из двух тарифов страхового покрытия:

• Базовый: ежемесячный взнос составляет 1 344 рубля. В этом случае расчетная база для пособия составит 35 000 рублей за полный месяц нетрудоспособности.

• Стандартный: ежемесячный взнос — 1 920 рублей, а расчетная база увеличивается до 50 000 рублей.