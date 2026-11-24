Промсорт-Метиз в Берёзовском (Свердловская область) освоил производство двух новых типоразмеров холоднодеформированного проката класса В500С диаметром 6,8 и 7,2 мм. Такой прокат в основном применяется для изготовления строительных сварных сеток.

Образцы продукции успешно прошли испытания в центральной заводской лаборатории завода, где подтвердили заявленные геометрические параметры и физико-механические свойства. Первые партии нового проката в объеме более 170 тонн были отправлены потребителю.

Для получения необходимых эксплуатационных характеристик на подготовительном этапе были определены оптимальные марка стали и диаметр исходной заготовки, в соответствии с техническим заданием изготовлены оригинальные профилирующие ролики. Проведена перенастройка производственного оборудования, отработаны технологические режимы.