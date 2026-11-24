Студенты и преподаватели Уральского государственного аграрного университета продолжают показывать высокие результаты в различных спортивных дисциплинах. Ниже — о последних достижениях.

Третье место по итогам сезона UralMan 2026

Доцент кафедры морфологии и экспертизы, кандидат ветеринарных наук Мария Корч заняла третье место по итогам спортивного сезона UralMan 2026. Награждение прошло на церемонии закрытия сезона.

UralMan объединяет любителей активного образа жизни и организует соревнования по трейлраннингу, плаванию, триатлону и лыжным гонкам. В течение года проводится, как правило, 12–15 стартов.

Победа на турнире «Евразия Open»

7–8 ноября в ФОКе «Октябрьский» состоялся турнир «Евразия Open», в котором приняли участие 184 спортсмена из 19 городов России. Студентка факультета агротехнологий и землеустройства Анастасия Джавадова заняла первое место в женской парной категории группы D.

Результаты в легкой атлетике

21–22 ноября на первенстве Екатеринбурга по легкой атлетике студентка 4 курса Агроколледжа (специальность «Ветеринария») Елизавета Романова завоевала две награды:

1 место — тройной прыжок;

2 место — прыжок в длину.

Выступления баскетбольных сборных

Мужская и женская сборные Уральского ГАУ участвуют в играх Ассоциации студенческого баскетбола. Первый круг завершен: команды университета провели несколько матчей с вузами Екатеринбурга. 19 ноября женская сборная УрГАУ обыграла команду УрГПУ со счетом 66:44.

Достижения студентов и сотрудников в спорте, как и в учебе и науке, свидетельствуют о высоком уровне подготовки в вузе и интересе к здоровому образу жизни.