Традиционно в канун Рождества Арамашево превращается в сказочное село. На ежегодное народное гуляние, посвященное главному символу русской зимы – валенку, приезжают тысячи гостей из разных городов нашей страны и даже других государств.

Во дворе Арамашевского краеведческого музея разворачивается традиционная ярмарка. Одна из ярких акций праздника заключается в том, что каждый, кто приходит в своих валенках, обязательно получает приз. Также в программе – валеночные гадания, лотерея и знакомство с пимокатным делом.

Дата: 6 января