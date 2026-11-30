«Лето на Заводе» – ежегодный праздник вдохновения творчества, созидания и развития. Фестиваль проходит в поддержку восстановления железоделательного завода XV века. Среди полуразрушенных цехов проходят концерты, экскурсии, выставки, лекции, показы кино. Действуют фудкорт, маркет, детский цех.

В 2026 году фестиваль «Лето на Заводе» впервые продлился не один месяц, а все три, поэтому программа была максимально разнообразна. Это более 13 фестивалей, включающих хиты проекта: «Иван Купала», «Лохматые выходные», «Бажовский карнавал» и другие. В качестве новинок организаторы предложили летние вечера в ритме бачаты и сальсы на закате на набережной городского пруда.

Дата проведения: 1 июня – 31 августа.