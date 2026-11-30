Как известно, Ивдель расположен около 60-й параллели северной широты (примерно на одной широте с Санкт-Петербургом). Летом солнце уходит за горизонт полого и не успевает опуститься глубоко, поэтому полноценная темнота не наступает – а значит, в этом городе тоже можно увидеть белые ночи.

Фестиваль «Белые ночи» – это яркий самобытный праздник, включающий несколько площадок, которые функционируют параллельно на территории городской площади: «Город мастеров», концертная, народные игры, экскурсии в ивдельском музее, выставка-ярмарка.

Дата проведения: 27 июня.