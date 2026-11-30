В Черноисточинске провели большое исследование и возродили уникальный народный праздник Заговельнички, который сохранился только в этом уральском поселке. Праздник напоминает колядование: дети бегают по домам, получая угощения в виде пельменей или конфет. Праздник проходит на территории бывшей чулочно-носочной фабрики, где теперь расположен креативный кластер. По мнению организаторов, он не только сохраняет уникальные традиции и объединяет разные поколения, но и увеличивает туристическую привлекательность региона. Большое внимание уделяется исторической достоверности.

Дата: 28 ноября