«Лето на Исети» – ежегодный летний спортивный, творческий и туристический фестиваль в Каменске-Уральском, который проходит на берегу реки Исеть на лыжно-лодочной базе «Металлист». Это большой летний праздник у воды, где можно поучаствовать в спортивных и гастрономических поединках, отдохнуть на набережной реки под приятную музыку в приятной компании. В программе – Парад каменской флотилии, карнавал, флайборд-шоу, фитнес-баттл, музыкальный концерт на воде.

В этом году фестиваль был приурочен к 325-летию Каменска-Уральского.

Дата: 8 августа