Денис Паслер большинством голосов переизбран секретарем свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение было принято на прошедшей сегодня в Екатеринбурге 46-й региональной партконференции «ЕР». Также были обновлены органы управления реготделения.

«Благодарю однопартийцев за доверие. Вместе мы добились высоких результатов на прошедших выборах: сотни тысяч человек сделали свой выбор, поддержав «Единую Россию». Это лучший результат партии в Свердловской области за последние 10 лет и показатель доверия избирателей к итогам слаженной командной работы по развитию Среднего Урала», – сказал Денис Паслер.

Выборы 2026 года стали самыми успешными для партии «Единая Россия» за всю ее историю в Свердловской области. В нашем регионе кандидаты «ЕР» победили во всех одномандатных округах Госдумы. На выборах в Законодательное Собрание – обеспечен рост поддержки по партийным спискам, что дало 100%-й результат в одномандатных округах и позволило получить 36 мандатов из 50. В местные Думы избрано 412 представителей «Единой России», что составляет около 80% от общего количества.

В ходе своего выступления Денис Паслер обозначил и задачи на ближайшую перспективу:

«Уважаемые участники конференции, вы спросите меня, а что дальше? А дальше работа. Уверен, в сплочении нашей страны, обеспечении ее безопасности, роста экономики и народо­сбережении Урал скажет свое вес­кое слово».

Обращаясь к вновь избранным депутатам фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании, он напомнил, что очень важно находиться в постоянном контакте с избирателями и вместе развивать Средний Урал, поскольку сегодня авторами многих масштабных проектов, нужных муниципалитетам, становятся именно жители:

«В проекте областного бюджета на предстоящие три года учтены многие из тех просьб и предложений, которые мы в этом году вместе с вами собрали во время наших поездок по области. Самое серьезное внимание мы уделим строительству детских садов, школ, больниц, улучшению материально-технической базы объектов культуры и спорта. Будем продолжать расселять аварийное жилье, модернизировать коммунальную инфраструктуру, повышать качество и безопасность дорог, обновлять общественный транспорт. Но самое главное и самое важное – это демография. Мы должны сделать всё для того, чтобы в Свердловской области создавалось как можно больше крепких семей. Наши наработки признаны лучшими практиками, опыт тиражируется и для других регионов. Работа по поддержке семей и детства будет продолжена».

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер назначил Алексея Кузнецова заместителем губернатора – министром природных ресурсов и экологии Свердловской области.