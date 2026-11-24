Одиннадцать проектов из Свердловской области стали победителями первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2027 года. На реализацию творческих инициатив регион получит более 45,5 млн рублей. Всего от Среднего Урала на конкурс поступило 117 заявок. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Уровень софинансирования в 132% свидетельствует о качественном изменении подхода к реализации культурных проектов. Сегодня творческие команды приходят на конкурс не просто с интересными идеями, но и с пониманием того, как обеспечить их устойчивость, объединить вокруг них партнеров и привлечь дополнительные ресурсы», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

В числе поддержанных проектов — лаборатория детских анимационных студий «Огневушка» Свердловской областной организации Союза кинематографистов России. Она поможет юным мультипликаторам освоить профессию на более высоком уровне и станет частью системы непрерывного образования аниматоров — от студии до художественного училища и архитектурно-художественного университета.

Нижнетагильский театр кукол получил грант на проект «Вокруг света с Петрушкой». Он познакомит юных зрителей с традициями петрушечного театра: в программу войдут тематический лекторий, спектакль «Петр и Петрушка» и мастер-класс по работе с перчаточной куклой. Постановку и занятия планируют проводить для школьников из отдаленных сел и малых городов региона.

Дом музыки реализует проект «Широка страна моя родная!». В концертных программах примут участие камерный оркестр «В-А-С-Н», хор «Доместик», а также коллективы из Новосибирска и Перми. Концерты пройдут в Екатеринбурге, Сысерти, Перми и Новосибирске.

Культурно-патриотический фонд «Центр Со-Действие» получил 12,6 млн рублей на реконструкцию музыкальной драмы «Нарты Батрадз» осетинского композитора Бориса Галаева. Произведение, созданное в 1942 году на основе нартского эпоса, после восстановления представят в Екатеринбурге, Владикавказе и Цхинвале.

Также грантовую поддержку получили проект Национальной кинопремии «Герои большой страны», арт-кампус «Пленэр в горах: путь в профессию» для 40 учащихся детских школ искусств, постановка мюзикла «Волшебное кольцо» с участием воспитанников Камышловской детской школы искусств №1 и проект «Креативное уральское краеведение».

Всего по итогам первого конкурса 2027 года Президентский фонд культурных инициатив поддержит 732 проекта из 86 регионов России. На их реализацию направят 4 млрд 581 млн рублей. Еще более 6 млрд рублей победители планируют привлечь в качестве собственного вклада и партнерского финансирования.

Прием заявок на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2027 года продлится до 7 декабря.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловчане могут подать заявку на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.