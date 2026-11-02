Уроженец Верхней Салды — о том, как он снимался в уральской драме о фронтовых агитбригадах

Дмитрий Борихин из Верхней Салды сыграл красноармейца в уральском короткометражном фильме «Агитбригада. Серая зона». Для 49-летнего предпринимателя и тренера по боксу два съемочных дня стали возможностью ненадолго оказаться на месте деда, прошедшего войну. Сейчас фильм претендует на премию «ТЭФИ-Регион», а его создатели работают над продолжением. О семейной памяти, съемках и надежде попасть в новую часть Дмитрий рассказал корреспонденту «Областной газеты».

Из Салды в Екатеринбург

Дмитрий Борихин родился и вырос в Верхней Салде. Около 20 лет проработал в службе безопасности градообразующего предприятия. В родном городе играл в КВН и в местном театре, снимался в рекламе.

Его отец был мастером спорта по боксу, и Дмитрий продолжил семейную традицию. Сегодня он судья и тренер. В начале 2000-х секция бокса в Верхней Салде закрылась, и он приложил немало усилий, чтобы ее возродить. В прошлом году Дмитрий переехал в Екатеринбург, здесь он занимается проектированием и монтажом систем безопасности. Также он возглавил фан-сектор бойцовского клуба «Архангел Михаил», названного в честь предводителя небесного воинства. В Екатеринбурге Дмитрий организует поддержку спортсменов на соревнованиях, совместные тренировки и культурные мероприятия для болельщиков. Но в Верхнюю Салду, где живет его мама, приезжает часто.

Оба деда – фронтовики

Особое место в жизни Дмитрия занимает семейная история. Его дед, Владимир Борихин, уроженец Верхней Салды, командовал минометным расчетом, был несколько раз ранен, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта» и «За освобождение Праги». После войны долго служил военным комендантом, а затем вернулся в родной город. Дмитрий Борихин передавал материалы о нем в салдинскую Книгу памяти, а в мае этого года вместе с братом и племянником посадил именное дерево в рамках эколого-патриотической акции «Сад Памяти» в екатеринбургском парке «Зелёная роща».

«Оба моих деда – фронтовики. У бабушки брат пропал без вести, у дедов братья ушли на фронт в 17–18 лет и не вернулись, никого после себя не оставили. Память о них можем хранить только мы», – говорит Дмитрий.

Фотографии и истории родных фронтовиков он собирает и публикует на своей странице в соцсети, чтобы они сохранились для потомков. Несколько лет подряд Дмитрий участвовал в костюмированном шествии на 9 Мая в Верхней Салде вместе с маленькой дочерью. Чаще всего он воссоздавал образ советского солдата, как на памятнике Алёше в Болгарии.

Форма для кастинга

Именно фото с такого шествия, где он в военной форме по образцу ВОВ, Дмитрий Борихин и отправил на кастинг фильма «Агитбригада. Серая зона». Фильм рассказывает о фронтовых агитбригадах – артистах, которые в годы Великой Отечественной войны выступали перед бойцами практически на передовой. Главный герой – молодой баянист. После обстрела он не может играть, но в решающий момент спасает товарищей. Действие разворачивается на Смоленщине в 1943 году, а снимали картину на границе Свердловской и Челябинской областей, у руин храма Симеона Верхотурского.

Дмитрия утвердили в массовые сцены. Он отыгрывал бытовые эпизоды фронтовой жизни: вот он стрижет сослуживца, который собирается на свидание, вот вместе с бойцами смотрит выступление агитбригады. Съемки шли два дня – с раннего утра до глубокой ночи.

«Рабочий день актера очень долгий, и нужна выносливость, чтобы не устать раньше времени и усталость не была видна в кадре. Тут хорошая физическая форма, конечно, помогает», – признается он.

Особенно интересно ему было наблюдать за работой режиссера на площадке. А в готовом фильме, по словам Дмитрия, чувствуется рука мастера. Больше всего герою запомнилась возможность прикоснуться к подлинной технике и оружию той эпохи: на площадке был отреставрированный грузовик ЗИС-5.

«Я сразу представлял, как мой дед мог держать в руках такой же пистолет-пулемет и находиться в таком же лесу где-нибудь под Будапештом. На какой-то момент примерил на себя его военную жизнь», – вспоминает он.

После премьеры

Сценария Дмитрий заранее не видел, поэтому премьеры ждал с волнением.

«Для меня это очень важная тема, и я переживал, достоверно ли ее покажут. Когда посмотрел, был поражен, насколько фильм близок к реальности. В нем заложена глубокая мысль: даже простые ребята, не военные, в трудную минуту способны на подвиг, способны пожертвовать собой», – рассказывает Дмитрий.

Весной и летом фильм показали больше 40 региональных телеканалов. Этой осенью он вышел в финал XXV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации «Короткометражный фильм». Победителей назовут в Ярославле в ноябре, и команда надеется привезти статуэтку в Екатеринбург.

«Этот проект – копилочка для всех участников, безотносительно того, генеральный ты продюсер или актер массовых сцен. Каждый играл свою важную роль и имеет полное право занести этот фильм в портфолио и гордиться своей работой. Выход в финал конкурса для нас – это уже маленькая, но победа», – поделилась с корреспондентом «ОГ» генеральный продюсер фильма Юлия Ершова.

В дальнейшем «Агитбригада. Серая зона» в обновленном монтаже станет частью полнометражного киноальманаха, объединяющего несколько историй о людях искусства в годы войны. Над сценариями следующих частей команда уже работает, а когда дело дойдет до съемок, планирует, как и в прошлый раз, объявить всероссийский кастинг.

Его Дмитрий будет ждать. Герой признается, что с удовольствием снялся бы и в продолжении, если там найдется роль с репликами. А пока он уже поработал в новом проекте московской команды «Побег из сказки» – сыграл молчаливого водителя Геннадия.

Ранее «Областная газета» писала о том, что фильм «Агитбригада. Серая зона» вышел в финал «ТЭФИ-Регион».