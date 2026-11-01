«Урал» обыграл на выезде «Сочи» благодаря дублю Бертрана Фуррье

Футбольный клуб «Урал» одержал важную победу в Первой лиге. «Шмели» на выезде разобрались с прямым конкурентом в борьбе за выход в элитный дивизион страны – с «Сочи» (2:0). Дублем в составе екатеринбуржцев отметился Бертран Фуррье.

Матч с «Сочи» был важен для «Урала» с турнирной точки зрения. Поражение на фоне неудач в домашних играх с «Велесом» и «Нижним Новгородом» могло сильно сказать на положении в таблице: отставание от лидирующих нижегородцев достигло бы 15 очков, а от тех же сочинцев – семь. Поэтому команде Серея Юрана было необходимо как минимум увозить из Сочи очки, а в идеале забирать победу.

И «шмели» со своей задачей справились. Исход противостояния решил дубль Бертрана Фуррье. В концовке первого тайма нападающий «Урала» головой переправил мяч в ворота, а в начале второй половины оказался первым на добивании и добил мяч после отскока от вратаря. Как итог – 2:0 в пользу екатеринбуржцев.

Благодаря этой победе подопечные Сергея Юрана поднялись на третью строчку в турнирной таблице и сократили отставание от «Сочи» до одного очка. Следующий матч «Урал» проведет дома: в воскресенье, 8 ноября, «шмели» примут «Волгу».

Ранее «Областная газета» рассказывала о важности матча с «Сочи» для «Урала».