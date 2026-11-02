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«С уважением к культуре и традициям»: в День народного единства ОТВ проведет праздничный эфир

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Зрителей ждут тематические программы

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Посмотреть эфир можно на 21-й кнопке телевизора. Фото: предоставлено ОТВ

В России 4 ноября отмечается День народного единства праздник, который объединяет людей разных национальностей, поколений и вероисповеданий. В этот день телеканал ОТВ проведет праздничный эфир.

«Россия объединила более 190 народов. Вместе мы создаем общее будущее, сохраняя и уважая это многообразие. Нас связывают общая история и любовь к Родине. Приглашаем вас 4 ноября в путешествие по культурам и традициям народов России», – сказали в ОТВ.

В эфире телеканала покажут:

  • Большое путешествие по культурам Урала;
  • Документальные фильмы «Мы – многонациональный народ»;
  • Праздничный концерт Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

Посмотреть эфир можно на 21-й кнопке телевизора или онлайн на сайте ОТВ.

Ранее «Областная газета» писала о том, какие события пройдут на Среднем Урале ко Дню народного единства.

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