Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл второй матч подряд. После поражения от московского «Динамо» команда Алексея Кудашова в овертайме уступила в уральском дерби челябинскому «Трактору» – 2:3.

В этой игре хозяева грамотно наказывали «Автомобилист» за нарушения правил. Дважды по ходу встречи челябинцы реализовывали большинство и выходили вперед, чего нельзя сказать про екатеринбуржцев: уже 16 розыгрышей численного преимущества подряд в исполнении «шоферов» оказались неудачными.

Тем не менее, дважды екатеринбуржцы находили в себе силы отыгрываться. В первом периоде счет сравнял Максим Денежкин, а в третьем отличился Роман Горбунов, который перевел дело в овертайм и позволил своей команде набрать одно очко.

Но этим «Автомобилист» и ограничился. В дополнительной пятиминутке Борис Катчук забросил третью шайбу в ворота Владимира Галкина и принес «Трактору» победу – 3:2.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что «Автомобилист» проиграл «Динамо».