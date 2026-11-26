В канун Дня матери Министерство здравоохранения Свердловской области и региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики запустили уникальный женский проект «Открывая себя». Он направлен на снижение биологического возраста, сохранение здоровья и активное долголетие.

Как отмечают организаторы, этот проект – не конкурс красоты и не обычный фитнес-марафон, а глубокая медицинская и психологическая программа для женщин 40–55 лет, ставшая частью регионального движения «За медицину здорового долголетия». Его целью является не просто замедлить биологические часы участниц из разных уголков региона, но и сформировать у них устойчивые навыки управления собственным здоровьем на долгие годы вперёд.

«„Открывая себя“ — это наш практический ответ на запрос свердловчанок оставаться молодыми и полными сил. По итогам отбора в проект вошли 36 женщин. Мы проведем с ними большую персонализированную работу, чтобы показать, что 50 лет — это не возраст угасания, а точка нового старта, где медицина, психология и забота о себе сливаются воедино. Говоря профессиональным языком, будем выявлять предикторы механизмов старения и проводить коррекционную работу. Впереди более полугода внутреннего и внешнего преображения: мы будем наблюдать за участницами и оценивать промежуточные результаты. Уверена, они окажутся позитивными», — рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Отбор участниц проекта проходил в рамках предварительного анкетирования, включающего в себя мотивационное эссе. С женщинами будут работать на протяжении семи месяцев.

«Мы будем говорить о самом главном — о сохранении женского здоровья, о том, как все переплетается и что формирует основу здоровья: правильное, регулярное питание, физическая активность, управление стрессом, гигиеной сна, отказ от пагубных привычек, а также самоконтроль и формирование устойчивых привычек. Возможно, какая-то из участниц к своему финишу будет находиться в состоянии беременности – когда мы анализировали эссе, некоторые женщины указывали, что хотят родить ребёнка. Наша главная задача — добиться видимых изменений в здоровье и образе жизни участниц, чтобы показать, что биологический возраст все-таки управляем», — подчеркнула главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова.

В проекте принимают участие женщины из Екатеринбурга, Первоуральска, Новоуральска, Заречного, Каменска-Уральского, Тавды, Михайловска, Красноуфимска. С ними будет работать команда из более чем 15 экспертов: от врачей медицины здорового долголетия и диетологов до хореографов и стилистов, которые обеспечат глубокую диагностику и расчёт биологического возраста в Центре медицины здорового долголетия, бесплатные тренировки, консультации косметолога, а также уроки по постановке голоса и пластики для обретения уверенности в себе.

В Международный женский день будут подведены промежуточные итоги проекта и участницы смогут продемонстрировать свою трансформацию. Финал состоится 8 июля в парке Маяковского, в День семьи, любви и верности.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в преддверии Дня матери в Екатеринбурге пройдет фестиваль для будущих мам.