Футбольный клуб «Урал» принял тульский «Арсенал» на «Екатеринбург Арене» в рамках 19-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, по ее итогам «шмели» остаются на втором месте в турнирной таблице.

Несмотря на снегопад в столице Урала, от переноса игры в манеж екатеринбуржцы отказались, что сказалось в итоге на качестве футбола. Первый тайм не порадовал немногочисленных болельщиков, пришедших на стадион, обилием голевых моментов. Счет в матче был открыт только во второй половине: на 54-минуте полузащитник «шмелей» Леонардо Кордейро реализовал выход один на один. Спустя 10 минут гости отличились после подачи углового и установили окончательный счет встречи – 1:1.

После 19 туров «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги с 38 очками и опережает идущее третьим «Торпедо» на три балла. В следующем туре свердловчане примут ярославский «Шинник» 30 ноября.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «Урал» закрепился на второй строчке в таблице Первой лиги.