Уникальная выставка сувенирной обуви открывается в литературном музее Богдановича

В литературном музее Степана Щипачёва в Богдановиче открывается выставка коллекции сувенирной обуви Николая Налётова «Национальный колорит». В экспозиции – удивительные миниатюрные туфельки, сапожки и башмачки, собранные свердловским коллекционером из разных уголков мира. Открытие выставки приурочено к празднованию Дня народного единства России.

Николай Налётов – член Свердловского общества коллекционеров, член Уральской художественной гильдии, артист Народного театра драмы им. Г.Е. Гецова. Сегодня его личная коллекция сувенирной обуви насчитывает более 700 экземпляров, а началось все 26 лет назад с подарка на день рождения.

«Я с детства что-то собирал: календарики, спичечные этикетки, советские юбилейные рубли. Потом как-то приутихло желание коллекционировать. Но вдруг на день рождения подарили два вида обуви: мушкетёрский сапог-ботфорт и сабо. Затем увидел в магазине хрустальную туфельку Золушки. Купил. И, как говорится, пошло-поехало», – рассказал «ОГ» Николай Налетов.

Филоботия – так называется коллекционирование обуви. Сегодня в собрании Николая фарфоровые и хрустальные модели ручной работы, металлические украшения для интерьера, кожаные и текстильные изделия. Коллекционер привозит их из путешествий, получает в дар от друзей и знакомых со всего мира. Каждый экземпляр уникален по форме, фасону и истории создания.

«Есть восемь экспонатов, естественно, в единственном экземпляре, нашего уральского керамиста Евгении Христофиди ручной работы. К сожалению, два года назад она ушла из жизни. Дорожу серией из гжели, серией из селенита, некоторыми антикварными туфельками», – поделился с «ОГ» коллекционер.

На выставке «Национальный колорит» в литературном музее Степана Щипачёва в Богдановиче представлена часть коллекции, в которой отражены традиции разных народов. По мнению организаторов выставки, миниатюрная обувь – это не просто сувениры, а настоящие произведения искусства, в которых читается культура и дух разных стран. Коллекция представлена в Богдановиче впервые, а для Николая Налетова этой уже 17-ая выставка в Свердловской области.

«Директор музея Степана Щипачёва, моя добрая знакомая, Ксения Крутикова, пригласила поучаствовать в Ночи музеев. До нее у меня были выставки в министерстве культуры Свердловской области, в резиденции губернатора, в краеведческом музее, в библиотеке имени Герцена, в музучилище, в Доме кино, несколько в Литературном квартале. Сейчас у меня проходят выставки в Доме актёра и в Детской филармонии», – пояснил «ОГ» Николай.

В Богдановиче выставка сувенирной обуви Николая Налётова «Национальный колорит» открывается 3 ноября, ознакомиться с экспонатами можно будет до 3 декабря 2026 года.

Ранее «Областная газета» писала, что слет коллекционеров Свердловской области проходит в Екатеринбурге не чаще одного раза в месяц.