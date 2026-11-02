В Свердловской области заготовлено 34 тысячи литров донорской крови

Свердловская областная станция переливания крови за 9 месяцев текущего года заготовила почти 34 тыс. литров крови и провела 68 тыс. донаций. Донорская кровь необходима для помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями, травмами и опасными состояниями. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Важную роль в достижении результатов играет развитие донорского движения. Благодаря информационной кампании и сотрудничеству с предприятиями и образовательными учреждениями число доноров в Свердловской области приблизилось к 40 тыс. человек — это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 2,5 тыс. добровольцев сдали кровь впервые. С начала года 540 человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, а 677 уральцев удостоены звания «Почетный донор России».

Областная станция переливания крови работает в круглосуточном режиме. Здесь применяют строгий лабораторный контроль, тестирование на гемотрансмиссивные инфекции, методы патогенредукции и криоконсервации для обеспечения безопасности компонентов крови.

Работу учреждения высоко оценила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«За каждой из этих цифр — помощь людям, которым необходимо переливание крови. Почти 34 тысячи литров заготовленной крови — результат слаженной работы специалистов станции и отзывчивости тысяч уральцев. Наша задача — обеспечивать медицинские организации необходимыми компонентами крови круглосуточно, сохраняя высокие требования к их качеству и безопасности. Благодарю коллектив станции за профессионализм, а доноров — за готовность помогать и спасать жизни», — отметила Татьяна Савинова.

В ходе рабочего визита глава регионального министерства здравоохранения прошла «путь донора» и познакомилась с полным циклом заготовки и контроля компонентов крови — от приема добровольцев в медучреждении до работы высокотехнологичных лабораторий.

Напомним, что в структуру Областной станции переливания крови входят четыре обособленных подразделения и пять отделений заготовки крови. В технопарке медучреждения имеется около 1,1 тыс. единиц оборудования. В коллективе работают 599 сотрудников, в том числе 59 врачей и 217 специалистов среднего медицинского персонала.

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области растет число пунктов бесплатной вакцинации.