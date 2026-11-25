Выпускниками федерального проекта «Профессионалитет» в 2026 году стали 4,5 тыс. студентов свердловских техникумов и колледжей. Успешно трудоустроились из них 90%. Промежуточные итоги проекта обсудили на заседании регионального наблюдательного совета образовательно-производственных центров, которое прошло в Областном техникуме дизайна и сервиса. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Площадка для проведения мероприятия выбрана не случайно. На базе Областного техникума дизайна и сервиса в этом году был открыт кластер „Профессионалитета“ по легкой промышленности. Он стал одним из семи новых кластеров, о которых ранее сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это отличный пример перемен в инфраструктуре среднего профессионального образования в регионе. Область получила еще одну площадку, где будут готовить специалистов под конкретные запросы наших работодателей и гарантировать выпускникам первые рабочие места», — подчеркнул первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

Главная задача наблюдательного совета — синхронизация действий министерств, образовательных организаций и индустриальных партнеров. Именно тесная интеграция с предприятиями гарантирует выпускникам востребованность на рынке труда, а экономике региона — оперативное закрытие кадровых потребностей в ключевых секторах.

Отметим, по проекту «Профессионалитет» в 2026 году 1,6 тыс. студентов получили специальности кластера «Машиностроение», более 1 тыс. человек — «Металлургия и горно-металлургический комплекс», 865 человек обучились по специальностям кластера «Туризм и сфера услуг», 526 специалистов — на базе кластера «Педагогика», 334 специалиста — кластера «Строительство» и 121 человек получили дипломы об образовании на базе кластера «Правоохранительная сфера и управление».

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет», являющийся частью нацпроекта «Молодежь и дети», нацелен на обновление системы среднего профессионального образования и усиление партнерства колледжей и техникумов с бизнесом. В 2026 году в Свердловской области открылись семь новых кластеров проекта: металлургия, машиностроение, транспорт, строительство, радиоэлектроника, топливно-энергетический комплекс, легкая промышленность и горнодобывающая отрасль. Всего в регионе действуют 20 кластеров «Профессионалитета».

Ранее «Областная газета» писала, что в Асбестовском политехникуме функционирует образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет».