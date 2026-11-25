В Свердловской областная научной библиотеке им. Белинского проходит Неделя краеведческой генеалогии. Событие это ежегодное, по традиции проводится при поддержке министерства культуры Свердловской области, Центра краеведческой генеалогии им. Мамина-Сибиряка и Уральского генеалогического общества. Но нынче Неделя краеведческой генеалогии приурочена к Году единства народов России.

Идея масштабного события, посвященного поискам своих родовых корней, родилась в 2021 году. Задача – поддерживать интерес жителей региона к истории Урала и собственной семьи, помогать начинающим исследователям осваивать генеалогические методы, а также — создавать пространство для профессионального общения специалистов и единомышленников из разных городов и даже стран.

Нынешняя Неделя – уже шестая по счету. Ее открыло ключевое событие — Уральская родоведческая научно-практическая конференция. Родоведы из разных регионов России собрались вместе, чтобы обсудить историю семей, методы работы с архивами и современные практики генеалогических исследований. Проходят устные и стендовые доклады по актуальным вопросам родоведения, мастер-классы для начинающих родоведов и дискуссии, посвященные краеведческим исследованиям. Мероприятие направлено на обмен практическим и теоретическим опытом между специалистами и энтузиастами краеведения.

Что еще приготовила Белинка участникам Недели краеведческой генеалогии?

Сегодня, 25 ноября, состоится заседание клуба «Семейная летопись».

28 ноября пройдет Всероссийский онлайн-форум «Уральская родоведческая альтернатива». В его повестке – история и актуальная деятельность современных обществ, занимающихся изучением и популяризацией генеалогии.

Завершит программу Молодёжный конвент по генеалогии. Участники обсудят практику составления родословных, в том числе восстановление биографий предков по материалам архивов.

Хотя событие традиционно называется Неделей краеведческой генеалогии, оно продлится по 5 декабря и готово принять всех желающих.

Ранее «Областная газета» писала о старте заявок на Рождественский поэтический конкурс.