Свердловская область стала лидером среди регионов России по доле непроданных квартир в новостройках. На сегодняшний день, по данным ДОМ.РФ, 50% квартир в новостройках не проданы, 28% проданы, на остальные 22% продажи пока не открыты.

В других регионах, лидирующих по объему текущего строительства, у девелоперов тоже сложилась трудная ситуация. В Москве доля непроданных квартир составляет 44%, в Московской области – 41%, в Санкт-Петербурге – 48%.

Напомним, снижение продаж жилья в новостройках связано с высокой ключевой ставкой и сокращением льготных программ. С 1 октября вступили в силу новые условия по семейной ипотеке, теперь вместо фиксированной ставки 6% действует дифференцированная ставка от 2 до 10% (в зависимости от количества детей в семье).

Застройщики, со своей стороны, не могут замораживать уже начатые проекты из-за высокой долговой нагрузки, рассказали эксперты на Уральском форуме недвижимости.

«Нашу „тележку“ гораздо дороже остановить, чем катить. Отрасль за последние пять-шесть лет набрала невероятное количество кредитов. Если полтора года назад застройщик мог выбрать: продать участок, начать строить или заморозить проект, то сегодня у него есть только одна опция — строить. Если у вас кредит миллиард рублей, то каждый день заморозки вы будете терять миллионы», — объяснил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Свердловская область вошла в топ‑4 регионов России по скорости строительства.