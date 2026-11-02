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В Свердловской области к зимнему сезону переоборудовано 756 единиц техники

ЖКХНовости
Областная газета

Для обработки дорог заготовлено около 85 тыс. кубометров песко-соляной смеси

техника, уборка снега, Свердловская область
Также обстановку на дорогах в круглосуточном режиме мониторят 60 комплексных постов дорожного контроля, оборудованных камерами и метеодатчиками. Фото: Борис Ярков, «Областная газета»

К Свердловской области постепенно приближается зима. Уже на этой неделе ожидаются снег, гололедица и существенное понижение температуры в дневные часы. Для борьбы с последствиями непогоды дорожные службы региона переоборудовали 756 единиц техники и заготовили около 85 тыс. кубометров песко-соляной смеси. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В настоящее время проводятся окончательные проверки готовности машин. Основу парка техники составляют погрузчики, автогрейдеры, тракторы, автомобили с аэродинамическим отвалом. Кроме того, в зимнем содержании будут задействованы 114 автомобилей дорожного мастера.

«Для борьбы с последствиями непогоды уже переоборудовано 756 единиц техники. В ближайшее время специалисты оснастят и машины, которые сейчас заняты на дорожных ремонтах. Для обработки дорог заготовлено 85,1 тысячи кубометров песко-соляной смеси», — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

Обстановку на дорогах в круглосуточном режиме мониторят 60 комплексных постов дорожного контроля, оборудованных камерами и метеодатчиками. Они фиксируют погодные условия, определяют гололед или снег на проезжей части, составляют прогноз погоды на 48 часов. Все данные с постов поступают в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу — специалисты оперативно решают, сколько техники направить для борьбы со снегом, и реагируют на возможные аварийные ситуации.

Также глава региона призвал автовладельцев ответственно отнестись к безопасности своих транспортных средств и учитывать погодные условия при планировании поездок.

«Главам муниципалитетов необходимо проконтролировать готовность профильных организаций к снегопадам, особенно на севере области. А всем автовладельцам, кто еще не „переобул“ машину, — сделать это до конца недели», — подчеркнул Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала, когда жителям Свердловской области ждать непогоду.

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