Более 60 дизайнеров и выступление участницы шоу «Голос»: Екатеринбург готовится принять юбилейную «Неделю моды»

Уже завтра уральская столица станет центром красоты и стиля. С 3 по 8 ноября здесь пройдет 25-й сезон проекта «Неделя моды в Екатеринбурге». На площадке Уральского центра развития дизайна соберутся более 60 российских дизайнеров, а на подиум выйдут более 500 профессиональных моделей, сообщили «ОГ» организаторы.

Хедлайнером первого дня «Недели моды» станет Сергей Сысоев. В своей коллекции «Весна-лето 2027» московский дизайнер переосмысливает темы фамильной усадьбы через паттерны воспоминаний – ткани, фотографии и орнаменты. Кроме того, в день открытия свои коллекции покажут Анжела Волкова, Маруся Ваулина и Людмила Кокорева из Екатеринбурга и Екатерина Перницкая из Соликамска.

Во второй день свое видение стиля продемонстрируют студенты. К презентации готовятся будущие дизайнеры из Москвы, Иваново, Тольятти, Омска и Екатеринбурга.

5 ноября состоится индивидуальный показ Лоры Дембицкой, за которым последует открытие детских дней «Недели моды в Екатеринбурге». Юные модели готовят особый выход с презентацией коллекции «Индийская принцесса» – на подиуме состоится перфоманс с элементами хореографии традиционных индийских танцев.

Модный марафон завершится 8 ноября. В этот день свою коллекцию «Стихия» представит Кристина Кибовская из Севастополя. Также гостей ждет выступление оперной певицы, участницы шоу «Голос» Анны Скляр. Подробнее с программой можно познакомиться на сайте события.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге открылась выставка платков-картин.