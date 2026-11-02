В Екатеринбурге обсудили будущее: как прошёл обновленный фестиваль «Аэлита»

В столице Среднего Урала в новом формате состоялся фестиваль «Аэлита». В этом году мероприятие перестало быть исключительно литературным событием. Программа объединила ученых, инженеров, футурологов, писателей, архитекторов и предпринимателей. Главной темой фестиваля стали проектирование будущего, нейросети, VR-технологии, дискуссии о месте человека в новом мире и осознание того, как технологии уже сегодня меняют города, сознание и культуру.

На торжественном открытии фестиваля министр культуры Свердловской области Илья Марков подчеркнул важность стратегического мышления: «Та нация, та страна, которая лучше всего угадает и запрограммирует свое будущее, конечно, победит. Это все в наших руках. Надеюсь, сегодня вы почерпнете для себя массу всего интересного».

И свердловчане новый формат «Аэлиты» оценили, отмечая, что фестиваль стал живее и доступнее: интересно было и тем, кто давно следит за «Аэлитой», и тем, кто пришёл впервые. В залах был аншлаг, а после мероприятий зрители ещё долго не расходились, обсуждая услышанное.

Одним из ключевых событий фестиваля стала лекция «Кто придумывает будущее»: писатель-фантаст, предприниматели и футуролог рассуждали о том, что будущее не приходит само – его придумывают люди. На сцене встретились писатель, исследователь истории науки – Антон Первушин, основатель компании Artsofte Николай Адеев, футуролог, генеральный директор фонда Digital Evolution Ventures – Евгений Кузнецов и директор Института технологий онлайн-образования УрФУ Дмитрий Денисов.

Спикеры обсудили, что сегодня учёные работают над множеством технологий. Какие-то из них становятся громкими открытиями и легко входят в нашу обычную жизнь, а какие-то из них откладывают на неопределённый срок.

«Большая часть ошибок состоит в том, что происходит разрыв во времени. Мы ожидаем, что прогресс наступит быстро, а он откладывается. Например, в 96-м году мы делали ставки на технологии будущего. Я тогда задумался о технологии «Патч геномов» (если нашли мутирующий ген, его можно заменить и дальше гены будут здоровые). Коллеги биологи сказали, что я только позорюсь, и такого никогда не будет. Но буквально через несколько лет началось активное исследование этой темы. Два года назад за эту технологию вручили Нобелевскую премию, а сейчас она находится в активном пользовании. Из 30 лет: десять лет я слушал, что это бредовая идея, 10 лет проводились эксперименты, а сейчас – это очевидная всем технология», – поделился Евгений Кузнецов.

Гости сошлись во мнении, что мир меняется настолько быстро, что угнаться за ним всё труднее – и особенно остро это ощущается в трудоустройстве и образовании. Профессии, которые ещё вчера казались перспективными, сегодня могут оказаться не нужны, а навыки, за которые компании были готовы платить, устаревают быстрее, чем студенты успевают получить диплом.

«В университете у нас большая ответственность, каждый раз, когда запускаем какую-нибудь образовательную программу. Всегда есть риск начать учить тому, что будет неактуально уже через несколько лет. Всего два года назад было множество вакансий «промт-инженеров», люди обучались писать промты для нейросетей и ряд компаний активно набирал таких специалистов. Но по факту, открывать отдельную образовательную программу для этого в университете не нужно было. Два года назад, если бы мы набирали людей обучающихся на эту профессию, через три года мы бы выпускали абсолютно ненужных специалистов», – рассказал Дмитрий Денисов.

На дискуссии прозвучала мысль, что каким бы стремительным ни казался технический прогресс, за каждым открытиям всегда стоят люди и у каждого в этом процессе своя роль. Прогресс, по мнению участников фестиваля, редко бывает делом одного человека, и чтобы идея дошла до повседневной жизни, ей приходится пройти длинный путь, на каждом этапе которого нужен свой специалист. Кто-то придумывает, кто-то воплощает, кто-то выносит в массы, и у каждого свой взгляд на то, что происходит.

«Учёный описывает явление и открывает его, инженер патентует изобретение на основе этого открытия, предприниматель масштабирует его, а фантаст показывает негативные или позитивные последствия введения этой технологии», – считает Антон Патрушев.

Кажется, главное, что участники и гости «Аэлиты» пришли к выводу, что будущее всё же – это дело не только учёных и предпринимателей. Оно складывается из решений каждого из нас, и каждый в ответе за то, каким оно станет. Именно поэтому так важно говорить о будущем вслух, обсуждать его, спорить и слышать друг друга: только в таком разговоре можно понять, что тревожит разных людей и как сделать так, чтобы в завтрашнем дне было комфортно каждому. И фестиваль «Аэлита» стал именно тем местом, где можно было порассуждать на эти темы, поделиться мыслями и услышать других.

«Областная газета» является информационным партнером фестиваля.

Елизавета Кожевина

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