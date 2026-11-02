Свердловские дизайнеры покоряют СНГ: стартовали экспортные поставки после фестиваля креативных индустрий

Участники Международного фестиваля креативных индустрий, который прошел в Екатеринбурге в августе, начали поставки по экспортным контрактам в страны СНГ. По итогам мероприятия было подписано 191 соглашение. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Поставки в российские магазины по заключенным контрактам некоторые бренды начали почти сразу. Начало поставок за рубеж потребовало больше времени, и вот мы видим первые результаты. Отгрузки в октябре прошли у нескольких наших участников. И тут хочется добавить, насколько важен экспорт в текущих условиях: это реальная возможность расширения рынков сбыта, возможность „пробить“ потолок потребительской емкости на домашнем рынке», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Зарубежные поставки по итогам фестиваля креативных индустрий прошли у свердловских брендов Bunter Atelier, After 23.05 и Big Brooch.

Так, бренд Bunter Atelier теперь представлен в Киргизии и сразу трех магазинах казахстанской сети ESTÉ MULTIBRAND SPACE: в Астане, Алматы и Караганде. Как отмечает основатель бренда Алена Титова, Международный фестиваль креативных индустрий позволил провести ряд переговоров с российскими и зарубежными покупателями, найти новых партнеров и расширить деловые контакты.

Отгрузки в Кыргызстан состоялись также у бренда After 23.05. Основатель бренда-ателье Маруся Ваулина планирует повторить в Бишкеке модель совмещения продаж готовых изделий с функцией ателье.

Отметим, узнать новые ориентиры в экспорте представители свердловского бизнеса смогут на форуме «Экспортный марафон» 8 декабря. Ежегодное событие пройдет в креативном кластере «Домна». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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