Защищайтесь, но знайте пределы: когда необходимая оборона остается правомерной

Распространенное представление о том, что при нападении допустимы любые ответные действия, не соответствует закону. Правовая оценка зависит от конкретных обстоятельств, а не от самого факта нападения. Наш эксперт объяснил, какие параметры ситуации принимаются во внимание и где проходит граница между защитой и преступлением.

Уголовно-правовая норма о необходимой обороне является одной из гарантий реализации конституционного положения о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, обеспечивает защиту личности и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства.

Важно обозначить, что действующее законодательство оперирует термином «необходимая оборона», тем самым обозначая, что защита от общественно опасного посягательства может быть правомерной не только в случае ее осуществления в отношении себя, но также и при защите иных лиц.

Вместе с тем такая защита не может быть безграничной. В целях оценки адекватности применяемых средств защиты в уголовном законе используется понятие «предел необходимой обороны», под которым понимают совершение действий, соответствующих характеру и опасности посягательства. В случае если предел необходимой обороны превышен, то наступает ответственность за умышленное причинение вреда, но при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 108 и 114 Уголовного кодекса РФ).

Вопрос установления предела необходимой обороны — всегда вопрос факта, то есть учитывается вся совокупность фактических обстоятельств дела, свидетельствующих о том, насколько примененные средства защиты явились адекватными в той или иной обстановке. При этом в законодательстве различаются две ситуации:

Ситуация, когда защита происходит от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. При таких условиях предел необходимой обороны отсутствует, а любой причиненный вред является правомерным. Тем не менее очень важно установить, что посягательство действительно создавало непосредственную опасность для жизни обороняющегося или иного лица. Если такая опасность не будет установлена, то обозначенное правило не применяется.

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. При таких условиях предел необходимой обороны отсутствует, а любой причиненный вред является правомерным. Тем не менее очень важно установить, что посягательство действительно создавало непосредственную опасность для жизни обороняющегося или иного лица. Если такая опасность не будет установлена, то обозначенное правило не применяется. Ситуация, когда защита происходит от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. При таком сценарии всегда ставится вопрос о пределе необходимой обороны.

Нет универсального ответа на вопрос о том, какой вред и в каких ситуациях можно причинить: в следственно-судебной практике учитывается множество критериев для установления пределов необходимой обороны, в том числе на что происходит посягательство (здоровье, свобода, право собственности или другое), способ посягательства, тяжесть последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства до конца, место и время посягательства, предшествовавшие посягательству события, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или иных предметов, использованных в качестве оружия, возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его возраст и пол, физическое и психическое состояние).

Важно помнить, что институт необходимой обороны необходим именно для защиты обороняющегося, а не для мести за имевшее в отношении обороняющегося посягательство и не для предупреждения потенциально возможного причинения вреда.

Обороняющемуся следует установить, что действительно происходит посягательство (в том числе что оно не прекращено), а применение планируемых средств является адекватным способом защиты от этого посягательства.

В рамках рассматриваемой ситуации уголовная ответственность за превышение пределов необходимой обороны возможна только в случае умышленного причинения смерти нападавшему или тяжкого вреда его здоровью и при условии, что будет установлено, что такие действия совершены при превышении пределов необходимой обороны.

Виталий Попов, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева

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