Две досугово-спортивных площадки открыли в Белоярском работе по программе инициативного бюджетирования

В Белоярском муниципальном округе торжественно открыты две площадки. В поселке Белореченском запущена в эксплуатацию спортивно-досуговая площадка, а в селе Некрасово – пространство для отдыха и проведения культурных мероприятий. Оба проекта реализованы благодаря программе инициативное бюджетирование.

Инициативное бюджетирование – это механизм, который позволяет жителям напрямую влиять на развитие своих городов и сёл: они сами предлагают идеи, как потратить часть бюджета, участвуют в реализации и контролируют процесс. Часть средств на проект выделяется из бюджета, часть – предпринимательское сообщество и еще часть – сами жители.

С 2023 года в Белоярском округе по программе инициативного бюджетирования реализовано 15 проектов. Как отметил глава муниципалитета Григорий Вихарев, все они стали возможны благодаря неравнодушным гражданам. И вот еще два открыты для общего пользования.

«В Белореченском долгожданная досугово-спортивная площадка стала реальностью благодаря активному участию бизнес-сообщества и неравнодушных жителей. Инициаторами и идейными вдохновителями проекта выступили Наталья Юрьевна Ахмадуллина и Василий Юрьевич Котугин. Общая стоимость проекта составила 2 млн рублей. Вклад жителей – 41,2 тыс. рублей, а юридические лица и индивидуальные предприниматели поддержали проект на 205,6 тыс. рублей», – рассказал Григорий Вихарев.

Современная спортивная площадка построена на месте заброшенного участка, который портил облик посёлка. Теперь для более чем 600 жителей Белореченского это удобное и комфортное место для тренировок и общения.

В селе Некрасово открыли площадку, примыкающую к Дому досуга, жители ее назвали «Территорией культуры, созидания и памяти».

«Это пространство для отдыха, общения и культурных мероприятий. Инициативу проявили Оксана Ивановна Исакова и Сергей Владимирович Шипилов. Стоимость проекта – 3,6 млн рублей. Вклад жителей составил 109,7 тыс. рублей, бизнес оказал поддержку в объёме 365,7 тыс. рублей. Раньше на этом участке была неблагоустроенная территория, а теперь здесь место, куда хочется приходить. Для более чем 700 жителей Некрасово – это особенно значимое событие», – сообщил глава Белоярского муниципального округа.

Механизм инициативного бюджетирования будет использоваться в муниципалитете и в дальнейшем. В 2026 году четыре новых проекта направлены на региональный конкурсный отбор, и в случае успешного прохождения в 2027 году они также будут реализованы.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что Белоярский район – столица борща и огород Свердловской области.