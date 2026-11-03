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Почти 930 тыс. жителей Свердловской области вакцинировались от гриппа

МедицинаНовости
Областная газета

Прививочная кампания в регионе продолжается

вакцинация от гриппа в Свердловской области
Врачи напоминают свердловчанам о важности своевременной вакцинации. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

В Свердловской области против гриппа уже вакцинировано 928,9 тыс. человек. Врачи подчеркивают, что прививку стоит сделать заблаговременно — до начала эпидемического подъема. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, за неделю с 26 октября по 1 ноября в регионе зафиксировано 20,5 тыс. случаев ОРВИ — это на 18,1% меньше, чем неделей ранее, и на 18% ниже среднего многолетнего уровня. Более половины заболевших (55,3%) — дети.

Лабораторный мониторинг, который ведут специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медучреждений, показывает, что среди возбудителей ОРВИ сейчас лидирует риновирус — за неделю обследовано 537 человек.

Эпидемиологи Свердловской области напоминают жителям о важности вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства, также в регионе действуют пункты бесплатной вакцинации в торговых центрах.

Для снижения риска заражения специалисты рекомендуют соблюдать базовые меры профилактики: тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком, избегать прикосновений к лицу, носить маску и держать дистанцию в местах скопления людей, соблюдать осторожность при уходе за заболевшими родственниками, а также придерживаться принципов здорового образа жизни. При появлении симптомов болезни важно оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области растет число пунктов бесплатной вакцинации.

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