Генетическое тестирование эмбрионов для программ ЭКО в Свердловской области теперь доступно по ОМС

На Среднем Урале расширили возможности репродуктивной медицины: в Клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребенка» (КДЦ «ОЗМР») теперь доступно преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) эмбрионов по полису ОМС. Регион вошел в число немногих субъектов страны, где внедрили эту высокотехнологичную методику. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Тестирование позволяет еще до переноса эмбриона в полость матки оценить его генетический статус и выявить нарушения, способные привести к неудачной имплантации, замершей беременности или рождению ребенка с наследственным заболеванием. В КДЦ «ОЗМР» уже освоили один из видов исследования — ПГТ на структурные хромосомные перестройки (ПГТ‑СП). Его применяют, когда у одного из будущих родителей есть хромосомные аномалии.

На практике метод уже доказал свою значимость: специалисты центра провели анализ 17 эмбрионов у четырех пациенток. По результатам тестирования к переносу рекомендовали только пять эмбрионов — у остальных выявили несбалансированные перестройки, при которых беременность либо не наступает, либо несет высокие риски для здоровья ребенка.

«В планировании беременности генетические технологии уже работают на благо семей для предупреждения возможных рисков. Со своей стороны мы делаем все возможное для развития этого направления и получаем содействие федеральных властей», — сказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Она также подчеркнула, что стратегия поддержки родовспоможения в регионе строится вокруг принципа максимальной безопасности матери и ребенка. Генетические технологии помогают семьям заранее предупредить возможные риски еще на этапе планирования беременности.

И. о. главного врача КДЦ «ОЗМР» Александра Павлова добавила, что центр делает ставку на самые современные методы генетической диагностики. При этом важно, чтобы о возможностях знали те семьи, которым эти технологии способны помочь. По словам специалиста, пары, планирующие ребенка, все серьезнее относятся к генетической диагностике — и система должна отвечать на этот запрос, вкладываясь в здоровье будущих поколений.

Отмечается, что всего право на проведение такого обследования получили пять региональных медучреждений и семь федеральных центров — в рамках стратегии демографической политики РФ до 2036 года.

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