Дополнительные автобусы выйдут на два маршрута в Екатеринбурге

Уже с 9 ноября екатеринбуржцам станет комфортнее добираться до микрорайонов Елизавет и Синие Камни. На маршруты №57 и 76 дополнительно выпустят по четыре автобуса — это поможет сократить интервалы движения и снизить нагрузку в часы пик. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение принято в рамках транспортной реформы. Новые машины частично укомплектованы автобусами, поступившими в город на прошлой неделе. Сейчас специалисты также прорабатывают возможность усилить маршрут №54 — вопрос находится на рассмотрении.

В пресс-службе добавили, что специалисты регулярно анализируют работу обновленной маршрутной сети и учитывают обратную связь от жителей. При необходимости схемы движения и количество подвижного состава будут корректировать и дальше.

Ранее «Областная газета» писала об изменении 19 автобусных маршрутов в Екатеринбурге с 1 ноября.