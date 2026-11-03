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Дополнительные автобусы выйдут на два маршрута в Екатеринбурге

Дороги и транспортНовости
Областная газета

По четыре автобуса добавят на востребованные направления

Екатеринбург автобусы
В Екатеринбурге усиливают автобусные маршруты №57 и 76. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Уже с 9 ноября екатеринбуржцам станет комфортнее добираться до микрорайонов Елизавет и Синие Камни. На маршруты №57 и 76 дополнительно выпустят по четыре автобуса — это поможет сократить интервалы движения и снизить нагрузку в часы пик. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение принято в рамках транспортной реформы. Новые машины частично укомплектованы автобусами, поступившими в город на прошлой неделе. Сейчас специалисты также прорабатывают возможность усилить маршрут №54 — вопрос находится на рассмотрении.

В пресс-службе добавили, что специалисты регулярно анализируют работу обновленной маршрутной сети и учитывают обратную связь от жителей. При необходимости схемы движения и количество подвижного состава будут корректировать и дальше.

Ранее «Областная газета» писала об изменении 19 автобусных маршрутов в Екатеринбурге с 1 ноября.

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